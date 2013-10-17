Как раз про канячок и подумал)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:27
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:50
Постоянные клиенты должны были заметить, что такие проблемы, как сегодня, у банка случаются постоянно. По моим личным наблюдениям минимум два раза в месяц. Не исключаю, что на самом деле может быть и чаще. А потому внимание, вопрос: как этот банк умудряется попадать в топ-3 по качеству обслуживания? Сотрудники сами за себя голосуют, накручивают результат?
Востаннє редагувалось candidat в П'ят 22 тра, 2020 16:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:51
Re: Альфа-Банк
Коллеги, а кто ткнет носом на пример работы легкой рассрочки? Вроде все помнил, а тут закрались сомнения. Или линку на сайт или может на финансах расписывали...спасибо
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:54
ще б розуміти правила оформлення. а то пролітало на форумі що у випадку коли наприклад на розетці вказаний інший телефон ніж у банку то можна пролетіти мимо легкої розстрочки...
якби офпред пояснила чи є такий нюанс...
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:55
Сегодня горячка даже проблему не признает. Обычно, когда случается такой глюк, оправдываются, мол, о проблеме знаем, стараемся как можно быстрее устранить. Сегодня же с невозмутимым видом заявляют, что допустимо от 20 минут до 2 двух часов аж, поэтому никакой проблемы нет.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:12
Кто-нибудь может объяснить, почему НБУ разрешает банкам три дня чесаться с СЭПом? На что им надо столько времени? 21 век на дворе. Книгу "Бизнес со скоростью мысли" Билл Гейтс еще в 20 веке написал. А наши банки до сих пор счёты, небось, не выбросили.
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