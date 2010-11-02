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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8589859085918592

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:27

  clientage написав:под канячок :)

Как раз про канячок и подумал)
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:50

Постоянные клиенты должны были заметить, что такие проблемы, как сегодня, у банка случаются постоянно. По моим личным наблюдениям минимум два раза в месяц. Не исключаю, что на самом деле может быть и чаще. А потому внимание, вопрос: как этот банк умудряется попадать в топ-3 по качеству обслуживания? Сотрудники сами за себя голосуют, накручивают результат?
Востаннє редагувалось candidat в П'ят 22 тра, 2020 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:51

Re: Альфа-Банк

Коллеги, а кто ткнет носом на пример работы легкой рассрочки? Вроде все помнил, а тут закрались сомнения. Или линку на сайт или может на финансах расписывали...спасибо
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:54

  Menwyy написав:Коллеги, а кто ткнет носом на пример работы легкой рассрочки? Вроде все помнил, а тут закрались сомнения. Или линку на сайт или может на финансах расписывали...спасибо


ще б розуміти правила оформлення. а то пролітало на форумі що у випадку коли наприклад на розетці вказаний інший телефон ніж у банку то можна пролетіти мимо легкої розстрочки...
якби офпред пояснила чи є такий нюанс...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:55

  clientage написав:
  Watcher написав:Раньше это занимало минуту максимум. Жесть!

Седня реально глючит синхра по картам, до 1..1.5ч нуна ждать :(

  Skiw написав:по реквизитам так обычно и бывает.

Еще вчера за 15мин это было :(

Сегодня горячка даже проблему не признает. Обычно, когда случается такой глюк, оправдываются, мол, о проблеме знаем, стараемся как можно быстрее устранить. Сегодня же с невозмутимым видом заявляют, что допустимо от 20 минут до 2 двух часов аж, поэтому никакой проблемы нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:12

Кто-нибудь может объяснить, почему НБУ разрешает банкам три дня чесаться с СЭПом? На что им надо столько времени? 21 век на дворе. Книгу "Бизнес со скоростью мысли" Билл Гейтс еще в 20 веке написал. А наши банки до сих пор счёты, небось, не выбросили.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:19

  candidat написав:Кто-нибудь может объяснить, почему НБУ разрешает банкам три дня чесаться с СЭПом? На что им надо столько времени? 21 век на дворе. Книгу "Бизнес со скоростью мысли" Билл Гейтс еще в 20 веке написал. А наши банки до сих пор счёты, небось, не выбросили.

Может и банально, но согласно действующего законодательства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr001500-17
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:06

Re: Альфа-Банк

Вернул две недели назад 18 тысяч гривен бонусов по карте Тревел и 3 тысячи бонусов по карте Максимум Платинум. Вчера оставшиеся бонусы в обеих программах списали со ссылкой на пункт правил, где

8.3. У разі Зловживання в Програмі, в т.ч. за наявності у Банку підозр у Зловживанні в Програмі з боку Учасників, Банк на власний розсуд має право без попередження Учасника:

- анулювати нараховані Бонуси; та/або

- припинити участь Учасника в Програмі.


и новые баллы больше не начисляются. Лимит по Travel - 200 тысяч, по Maximum Platinum - 50 тысяч.

Можно узнать, что это было и в чем заключались Зловживання?
Востаннє редагувалось Seva в П'ят 22 тра, 2020 18:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:34

  Seva написав:Вернул в этом месяце 18 тысяч гривен бонусов

Аплодисменты !
mustbe
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