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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:33
curiousobro написав:
В том, что банк хочет кушать
Еще раз подтверждается правило, что бонусы из любой бонусной программы должны выводиться как можно быстрее после получения.
цікаво як ті бали були набрані
для виводу 18К балів потрібно 600К витратити.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:39
mephala написав: curiousobro написав:
В том, что банк хочет кушать
Еще раз подтверждается правило, что бонусы из любой бонусной программы должны выводиться как можно быстрее после получения.
цікаво як ті бали були набрані
для виводу 18К балів потрібно 600К витратити.
Год собирал, плюс на старте было пять процентов
Востаннє редагувалось Seva
в П'ят 22 тра, 2020 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:43
Seva написав: mephala написав: curiousobro написав:
В том, что банк хочет кушать
Еще раз подтверждается правило, что бонусы из любой бонусной программы должны выводиться как можно быстрее после получения.
цікаво як ті бали були набрані
для виводу 18К балів потрібно 600К витратити.
Год собирал
якщо бали були набрані дійсно чесно а не на одному терміналі - то зверніться до офпреду що це за фігня.
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mephala
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