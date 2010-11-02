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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:33
curiousobro написав:
В том, что банк хочет кушать
Еще раз подтверждается правило, что бонусы из любой бонусной программы должны выводиться как можно быстрее после получения.
цікаво як ті бали були набрані
для виводу 18К балів потрібно 600К витратити.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:39
mephala написав: curiousobro написав:
В том, что банк хочет кушать
Еще раз подтверждается правило, что бонусы из любой бонусной программы должны выводиться как можно быстрее после получения.
цікаво як ті бали були набрані
для виводу 18К балів потрібно 600К витратити.
Год собирал, плюс на старте было пять процентов
Востаннє редагувалось Seva
в П'ят 22 тра, 2020 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:43
Seva написав: mephala написав: curiousobro написав:
В том, что банк хочет кушать
Еще раз подтверждается правило, что бонусы из любой бонусной программы должны выводиться как можно быстрее после получения.
цікаво як ті бали були набрані
для виводу 18К балів потрібно 600К витратити.
Год собирал
якщо бали були набрані дійсно чесно а не на одному терміналі - то зверніться до офпреду що це за фігня.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:45
Шановний клієнте!
Звертаємо вашу увагу, що у ніч з суботи 23 травня на неділю 24 травня 2020 року, проводитимуться технічні роботи з оновлення IT-систем банку.
У зв'язку з цим у з 23:00 23 травня до 8:00 24 травня за київським часом (EEST) буде недоступний або обмежений ряд послуг і сервісів банку, зокрема:
інтернет-банкінг My Alfa-Bank,
мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine,
онлайн-банкінг для підприємців «ОК, Альфа!»,
sms-сервіс 3344,
будь-які операції з бізнес-картками підприємців,
поповнення рахунків, платіжних карток і погашення кредитів у банкоматах з функцією поповнення (cash-in).
Також у цей період можлива обмежена доступність частини онлайн-сервісів та операцій з використанням платіжних карток банку, зокрема:
погашення кредитів у терміналах самообслуговування (IBox та інших),
перекази з картки на картку (p2p, c2p).
Водночас звертаємо вашу увагу, що платіжні картки, банкомати та платіжні термінали банку працюватимуть у звичайному режимі.
Роботу сервісів буде відновлено до 8:00 ранку 24 травня за київським часом (EEST).
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:49
mephala написав:
якщо бали були набрані дійсно чесно а не на одному терміналі - то зверніться до офпреду що це за фігня.
Пожаловался КЦ и поставил перс менеджеру задачу, вроде в понедельник что-то будет. Но это гайки, если не вернут назад - придется новый банк искать.
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