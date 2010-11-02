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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8590859185928593

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:15

Alfa_Bank
хочу дізнатись чи працює у вас ще ця програма
https://alfabank.ua/about/press/novij-g ... botah-1822
:?:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:33

  curiousobro написав:В том, что банк хочет кушать :)

Еще раз подтверждается правило, что бонусы из любой бонусной программы должны выводиться как можно быстрее после получения.


цікаво як ті бали були набрані :mrgreen:
для виводу 18К балів потрібно 600К витратити.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:39

  mephala написав:
  curiousobro написав:В том, что банк хочет кушать :)

Еще раз подтверждается правило, что бонусы из любой бонусной программы должны выводиться как можно быстрее после получения.


цікаво як ті бали були набрані :mrgreen:
для виводу 18К балів потрібно 600К витратити.


Год собирал, плюс на старте было пять процентов
Востаннє редагувалось Seva в П'ят 22 тра, 2020 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:43

  Seva написав:
  mephala написав:
  curiousobro написав:В том, что банк хочет кушать :)

Еще раз подтверждается правило, что бонусы из любой бонусной программы должны выводиться как можно быстрее после получения.


цікаво як ті бали були набрані :mrgreen:
для виводу 18К балів потрібно 600К витратити.


Год собирал


якщо бали були набрані дійсно чесно а не на одному терміналі - то зверніться до офпреду що це за фігня.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:45

Технічні роботи 23–24 травня

Шановний клієнте!
Звертаємо вашу увагу, що у ніч з суботи 23 травня на неділю 24 травня 2020 року, проводитимуться технічні роботи з оновлення IT-систем банку.

У зв'язку з цим у з 23:00 23 травня до 8:00 24 травня за київським часом (EEST) буде недоступний або обмежений ряд послуг і сервісів банку, зокрема:

інтернет-банкінг My Alfa-Bank,
мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine,
онлайн-банкінг для підприємців «ОК, Альфа!»,
sms-сервіс 3344,
будь-які операції з бізнес-картками підприємців,
поповнення рахунків, платіжних карток і погашення кредитів у банкоматах з функцією поповнення (cash-in).

Також у цей період можлива обмежена доступність частини онлайн-сервісів та операцій з використанням платіжних карток банку, зокрема:

погашення кредитів у терміналах самообслуговування (IBox та інших),
перекази з картки на картку (p2p, c2p).

Водночас звертаємо вашу увагу, що платіжні картки, банкомати та платіжні термінали банку працюватимуть у звичайному режимі.

Роботу сервісів буде відновлено до 8:00 ранку 24 травня за київським часом (EEST).
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  mephala написав:якщо бали були набрані дійсно чесно а не на одному терміналі - то зверніться до офпреду що це за фігня.

Пожаловался КЦ и поставил перс менеджеру задачу, вроде в понедельник что-то будет. Но это гайки, если не вернут назад - придется новый банк искать.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:25

  mephala написав:
  Menwyy написав:Коллеги, а кто ткнет носом на пример работы легкой рассрочки? Вроде все помнил, а тут закрались сомнения. Или линку на сайт или может на финансах расписывали...спасибо


ще б розуміти правила оформлення. а то пролітало на форумі що у випадку коли наприклад на розетці вказаний інший телефон ніж у банку то можна пролетіти мимо легкої розстрочки...
якби офпред пояснила чи є такий нюанс...

такой нюанс действительно есть, т.к. банк отправляет смс на финномер и нужно дать подтверждение в течение определенного времени. в противном случае розетке приходит отказ банка от оплаты и заказ просто не оформят. при оформлении заказа нужно указывать финномер.
orhidf
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