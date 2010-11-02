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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:33
curiousobro написав:
В том, что банк хочет кушать
Еще раз подтверждается правило, что бонусы из любой бонусной программы должны выводиться как можно быстрее после получения.
цікаво як ті бали були набрані
для виводу 18К балів потрібно 600К витратити.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:39
mephala написав: curiousobro написав:
В том, что банк хочет кушать
Еще раз подтверждается правило, что бонусы из любой бонусной программы должны выводиться как можно быстрее после получения.
цікаво як ті бали були набрані
для виводу 18К балів потрібно 600К витратити.
Год собирал, плюс на старте было пять процентов
Востаннє редагувалось Seva
в П'ят 22 тра, 2020 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:43
Seva написав: mephala написав: curiousobro написав:
В том, что банк хочет кушать
Еще раз подтверждается правило, что бонусы из любой бонусной программы должны выводиться как можно быстрее после получения.
цікаво як ті бали були набрані
для виводу 18К балів потрібно 600К витратити.
Год собирал
якщо бали були набрані дійсно чесно а не на одному терміналі - то зверніться до офпреду що це за фігня.
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mephala
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:45
Шановний клієнте!
Звертаємо вашу увагу, що у ніч з суботи 23 травня на неділю 24 травня 2020 року, проводитимуться технічні роботи з оновлення IT-систем банку.
У зв'язку з цим у з 23:00 23 травня до 8:00 24 травня за київським часом (EEST) буде недоступний або обмежений ряд послуг і сервісів банку, зокрема:
інтернет-банкінг My Alfa-Bank,
мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine,
онлайн-банкінг для підприємців «ОК, Альфа!»,
sms-сервіс 3344,
будь-які операції з бізнес-картками підприємців,
поповнення рахунків, платіжних карток і погашення кредитів у банкоматах з функцією поповнення (cash-in).
Також у цей період можлива обмежена доступність частини онлайн-сервісів та операцій з використанням платіжних карток банку, зокрема:
погашення кредитів у терміналах самообслуговування (IBox та інших),
перекази з картки на картку (p2p, c2p).
Водночас звертаємо вашу увагу, що платіжні картки, банкомати та платіжні термінали банку працюватимуть у звичайному режимі.
Роботу сервісів буде відновлено до 8:00 ранку 24 травня за київським часом (EEST).
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:49
mephala написав:
якщо бали були набрані дійсно чесно а не на одному терміналі - то зверніться до офпреду що це за фігня.
Пожаловался КЦ и поставил перс менеджеру задачу, вроде в понедельник что-то будет. Но это гайки, если не вернут назад - придется новый банк искать.
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Seva
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Додано: Суб 23 тра, 2020 00:25
mephala написав: Menwyy написав:
Коллеги, а кто ткнет носом на пример работы легкой рассрочки? Вроде все помнил, а тут закрались сомнения. Или линку на сайт или может на финансах расписывали...спасибо
ще б розуміти правила оформлення. а то пролітало на форумі що у випадку коли наприклад на розетці вказаний інший телефон ніж у банку то можна пролетіти мимо легкої розстрочки...
якби офпред пояснила чи є такий нюанс...
такой нюанс действительно есть, т.к. банк отправляет смс на финномер и нужно дать подтверждение в течение определенного времени. в противном случае розетке приходит отказ банка от оплаты и заказ просто не оформят. при оформлении заказа нужно указывать финномер.
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orhidf
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Додано: Суб 23 тра, 2020 10:22
Seva написав:
Вернул две недели назад 18 тысяч гривен бонусов по карте Тревел и 3 тысячи бонусов по карте Максимум Платинум. Вчера оставшиеся бонусы в обеих программах списали со ссылкой на пункт правил, где
8.3. У разі Зловживання в Програмі, в т.ч. за наявності у Банку підозр у Зловживанні в Програмі з боку Учасників, Банк на власний розсуд має право без попередження Учасника:
- анулювати нараховані Бонуси; та/або
- припинити участь Учасника в Програмі.
и новые баллы больше не начисляются. Лимит по Travel - 200 тысяч, по Maximum Platinum - 50 тысяч.
Можно узнать, что это было и в чем заключались Зловживання?
Ахренеть, это ж сколько лет собирали?
А на что, кстати, баллы тревела потратили, если не секрет?
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Додано: Суб 23 тра, 2020 11:19
У всех сегодня сбой по операциям совершённым 22 мая - как будто этих операций не было? Т.е. суммы на месте.
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Kevin
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Додано: Суб 23 тра, 2020 11:25
Kevin написав:
У всех сегодня сбой по операциям совершённым 22 мая - как будто этих операций не было? Т.е. суммы на месте.
да, и у меня не отображаются оп-и за 22е, хотя 22го блок был
но РД вот посчитано верно, оп-я за 22е там учтена
Причем пришел запрос на Рассрочку, но вот думаю пока перекантоваться до 25го
Аллюсик, выздоравливай
... делайте хоть что-нибудь!
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