RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8591859285938594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:25

  Kevin написав:У всех сегодня сбой по операциям совершённым 22 мая - как будто этих операций не было? Т.е. суммы на месте.

да, и у меня не отображаются оп-и за 22е, хотя 22го блок был
но РД вот посчитано верно, оп-я за 22е там учтена
Причем пришел запрос на Рассрочку, но вот думаю пока перекантоваться до 25го
Аллюсик, выздоравливай :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31425
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2495 раз.
Подякували: 3665 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:20

Напомните, пополнение карты в банкомате алки с CashIn, с использованием карты и вводом пин-кода, попадает под лимит пополнения через ПТКС ?
Kalgan
 
Повідомлень: 320
З нами з: 02.01.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:40

  Stringer написав:Ахренеть, это ж сколько лет собирали?
А на что, кстати, баллы тревела потратили, если не секрет?

Год собирал, сейчас решил потратить - граница закрыта, отели не работают, а вернуть можно только покупки за последний год, и таких покупкок становится все меньше, понятое дело. Вернул билеты какие-то, в бонусах даже почти 19 тысяч получилось.

Зображення

И сразу оказалось, что я чем-то злоупотребляю. Ну да :mrgreen: видимо, банку нравится, когда кешбек - это 500 гривен в месяц максимум, а все остальное - злоупотребления. "Вы слишком хорошо играете и слишком много выигрываете, поэтому мы больше вас не пустим в наше казино" :mrgreen:

Зображення
Seva
 
Повідомлень: 283
З нами з: 16.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:01

  Seva написав:
  Stringer написав:Ахренеть, это ж сколько лет собирали?
А на что, кстати, баллы тревела потратили, если не секрет?

Год собирал, сейчас решил потратить - граница закрыта, отели не работают, а вернуть можно только покупки за последний год, и таких покупкок становится все меньше, понятое дело. Вернул билеты какие-то, в бонусах даже почти 19 тысяч получилось.

Зображення

И сразу оказалось, что я чем-то злоупотребляю. Ну да :mrgreen: видимо, банку нравится, когда кешбек - это 500 гривен в месяц максимум, а все остальное - злоупотребления. "Вы слишком хорошо играете и слишком много выигрываете, поэтому мы больше вас не пустим в наше казино" :mrgreen:

Зображення


А в чем смысл держать бонусы и не выводить их целый год ?
Правильно тут выше писали, что бонусы нужно выводить при первой же возможности.
Kalgan
 
Повідомлень: 320
З нами з: 02.01.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:05

Kalgan так неинтересно, по чуть-чуть выводить - никакого вау-эффекта :mrgreen: Я бы и дальше собирал, если бы не карантин. На что-нибудь хорошее бы потом потратил.

Факт в том, что я совершенно точно ничем не злоупотреблял, мне это нафиг не надо. Я просто расплачивался картами.
Seva
 
Повідомлень: 283
З нами з: 16.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:05

Re: Альфа-Банк

а по трэвелу нет ограничений на вывод орехов чтоль?
Hack-Stock
 
Повідомлень: 520
З нами з: 26.09.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:08

Hack-Stock 25 тысяч в месяц ограничение
Seva
 
Повідомлень: 283
З нами з: 16.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8591859285938594
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Seva, wolt450 і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1619, 1620, 1621
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16206 2253018
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 16:19
wolt450
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4060, 4061, 4062
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40613 4926418
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 13:10
wolt450
ОКСІ БАНК 1 ... 42, 43, 44
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
438 70781
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 11:24
Andrew75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.