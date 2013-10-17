да, и у меня не отображаются оп-и за 22е, хотя 22го блок был
но РД вот посчитано верно, оп-я за 22е там учтена
Причем пришел запрос на Рассрочку, но вот думаю пока перекантоваться до 25го
Аллюсик, выздоравливай
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:25
да, и у меня не отображаются оп-и за 22е, хотя 22го блок был
но РД вот посчитано верно, оп-я за 22е там учтена
Причем пришел запрос на Рассрочку, но вот думаю пока перекантоваться до 25го
Аллюсик, выздоравливай
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:20
Напомните, пополнение карты в банкомате алки с CashIn, с использованием карты и вводом пин-кода, попадает под лимит пополнения через ПТКС ?
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:40
Год собирал, сейчас решил потратить - граница закрыта, отели не работают, а вернуть можно только покупки за последний год, и таких покупкок становится все меньше, понятое дело. Вернул билеты какие-то, в бонусах даже почти 19 тысяч получилось.
И сразу оказалось, что я чем-то злоупотребляю. Ну да видимо, банку нравится, когда кешбек - это 500 гривен в месяц максимум, а все остальное - злоупотребления. "Вы слишком хорошо играете и слишком много выигрываете, поэтому мы больше вас не пустим в наше казино"
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:01
А в чем смысл держать бонусы и не выводить их целый год ?
Правильно тут выше писали, что бонусы нужно выводить при первой же возможности.
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:05
Kalgan так неинтересно, по чуть-чуть выводить - никакого вау-эффекта Я бы и дальше собирал, если бы не карантин. На что-нибудь хорошее бы потом потратил.
Факт в том, что я совершенно точно ничем не злоупотреблял, мне это нафиг не надо. Я просто расплачивался картами.
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:05
Re: Альфа-Банк
а по трэвелу нет ограничений на вывод орехов чтоль?
|