Альфа-Банк
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:02
З 25 травня 2020 року вступає в силу нова редакція Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладення Договору на банківське обслуговування
Інформація для клієнтів 22 травня 2020 - 21:10
Шановні клієнти,
З 25 травня 2020 року вступає в силу нова редакція Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладення Договору на банківське обслуговування.
Ознайомитись з новою редакцією Публічної пропозиції можна на сайті.
https://alfabank.ua/about/press/z-25-tr ... ublic-2177 https://alfabank.ua/upload/dbo-25052020.pdf
Вводятся новые пакеты «White», «Black», «Graphite».
Перевыпуск карт пакетов «Сomfort»/ «Ultra»/ «Platinum Black»/ «Platinum Black Plus» по окончанию срока действия будет со сменой пакетов на пакеты «White», «Black», «Graphite».
Kevin
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:14
Kevin написав:
Шановні клієнти,
http://prntscr.com/smep9r
цікаво цікаво
greenozon
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:27
Kevin написав:
Перевыпуск карт пакетов «Сomfort»/ «Ultra»/ «Platinum Black»/ «Platinum Black Plus» по окончанию срока действия будет со сменой пакетов на пакеты «White», «Black», «Graphite».
А що буде з картою погорільця?
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chipmunk
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:30
chipmunk написав: Kevin написав:
Перевыпуск карт пакетов «Сomfort»/ «Ultra»/ «Platinum Black»/ «Platinum Black Plus» по окончанию срока действия будет со сменой пакетов на пакеты «White», «Black», «Graphite».
А що буде з картою погорільця?
В Тарифах упоминается
«Сomfort» для отримання пенсії та соціальних виплат/ «White» для
отримання пенсії та соціальних виплат
«Клас»/ «Comfort» для отримання виплат від Фонду гарантування/
«White» для отримання виплат від Фонду гарантування
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clientage
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:34
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Striker
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:41
Striker написав:
Случайно обратил внимание, что задвоились две покупки. Причём одну показывает в блоке, а вторую уже проведенной. Посмотрите у себя, может у кого-то тоже что-то подобное.
Часто такое бывает. В понедельник к обеду нормализуется
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vollena71
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:47
vollena71
Ок. Но теперь думаю после каждой РД писать в блокнот сумму задолженности, а потом плюсовать траты за месяц и сверять. Так можно втихаря что-то лишнее списать.
Востаннє редагувалось
Striker
в Суб 23 тра, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Striker
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:55
Striker написав: vollena71
Ок. Но теперь думаю после каждой РД писать в блокнот сумму задолженности, а потом плюсовать траты за месяц и сверять после следующей РД. Так можно втихаря что-то лишнее списать.
писал в екселе все покупки и сверял 4 месяца...потом забил (нет смысла, все четко)
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Додано: Суб 23 тра, 2020 20:04
Kevin написав:
З 25 травня 2020 року вступає в силу нова редакція Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладення Договору на банківське обслуговування
Інформація для клієнтів 22 травня 2020 - 21:10
Шановні клієнти,
З 25 травня 2020 року вступає в силу нова редакція Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладення Договору на банківське обслуговування.
Ознайомитись з новою редакцією Публічної пропозиції можна на сайті.
https://alfabank.ua/about/press/z-25-tr ... ublic-2177 https://alfabank.ua/upload/dbo-25052020.pdf
Вводятся новые пакеты «White», «Black», «Graphite».
Перевыпуск карт пакетов «Сomfort»/ «Ultra»/ «Platinum Black»/ «Platinum Black Plus» по окончанию срока действия будет со сменой пакетов на пакеты «White», «Black», «Graphite».
Alfa_Bank
, ну лет 100 весь прогрессссссссссивный мир юзает слово онлайн
Оно "онлайн", а не "он-лайн"
В новом ДКБО в каждом абзаце "он-лайн". Ну эт АБЗАЦ какой-то
И чото я не понял ДЕ новые тарифы на те Пакеты, шо вводятся
И чото я не нашел термина "Альфа-Мобайл". Вот МАБ есть, а Мобайла нема. Нема по нему и тарифов и описания возможностей. Вы, наконец, разогнали шоли смузистов? Жаль, в принципе, весёлые ж ребята, полезное дело типаделали
Востаннє редагувалось
clientage
в Суб 23 тра, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 20:12
Технічні роботи 23–24 травня
Шановний клієнте!
Звертаємо вашу увагу, що у ніч з суботи 23 травня на неділю 24 травня 2020 року, проводитимуться технічні роботи з оновлення IT-систем банку.
https://alfabank.ua/about/press/tehnichni-roboti-2324-travnya-2176 Kevin написав:
З 25 травня 2020 року вступає в силу нова редакція Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладення Договору на банківське обслуговування
Риторика.
А подобные изменения банкам не нужно анонсировать заранее?
Мало ли что они могут наворотить не в пользу клиента, по его мнению?
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