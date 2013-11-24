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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8593859485958596>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:02

Re: Альфа-Банк

З 25 травня 2020 року вступає в силу нова редакція Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладення Договору на банківське обслуговування

Інформація для клієнтів 22 травня 2020 - 21:10


Шановні клієнти,

З 25 травня 2020 року вступає в силу нова редакція Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладення Договору на банківське обслуговування.

Ознайомитись з новою редакцією Публічної пропозиції можна на сайті.


https://alfabank.ua/about/press/z-25-tr ... ublic-2177

https://alfabank.ua/upload/dbo-25052020.pdf


Вводятся новые пакеты «White», «Black», «Graphite».

Перевыпуск карт пакетов «Сomfort»/ «Ultra»/ «Platinum Black»/ «Platinum Black Plus» по окончанию срока действия будет со сменой пакетов на пакеты «White», «Black», «Graphite».
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:14

Re: Альфа-Банк

  Kevin написав:Шановні клієнти,


http://prntscr.com/smep9r

цікаво цікаво
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:27

Re: Альфа-Банк

  Kevin написав:Перевыпуск карт пакетов «Сomfort»/ «Ultra»/ «Platinum Black»/ «Platinum Black Plus» по окончанию срока действия будет со сменой пакетов на пакеты «White», «Black», «Graphite».

А що буде з картою погорільця?
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:30

  chipmunk написав:
  Kevin написав:Перевыпуск карт пакетов «Сomfort»/ «Ultra»/ «Platinum Black»/ «Platinum Black Plus» по окончанию срока действия будет со сменой пакетов на пакеты «White», «Black», «Graphite».

А що буде з картою погорільця?

В Тарифах упоминается
«Сomfort» для отримання пенсії та соціальних виплат/ «White» для
отримання пенсії та соціальних виплат
«Клас»/ «Comfort» для отримання виплат від Фонду гарантування/
«White» для отримання виплат від Фонду гарантування
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:34

Случайно обратил внимание, что задвоились две покупки. Причём одну показывает в блоке, а вторую уже проведенной. Посмотрите у себя, может у кого-то тоже что-то подобное.
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:41

  Striker написав:Случайно обратил внимание, что задвоились две покупки. Причём одну показывает в блоке, а вторую уже проведенной. Посмотрите у себя, может у кого-то тоже что-то подобное.

Часто такое бывает. В понедельник к обеду нормализуется
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vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:47

vollena71
Ок. Но теперь думаю после каждой РД писать в блокнот сумму задолженности, а потом плюсовать траты за месяц и сверять. Так можно втихаря что-то лишнее списать. :evil:
Востаннє редагувалось Striker в Суб 23 тра, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:55

  Striker написав:vollena71
Ок. Но теперь думаю после каждой РД писать в блокнот сумму задолженности, а потом плюсовать траты за месяц и сверять после следующей РД. Так можно втихаря что-то лишнее списать. :evil:



писал в екселе все покупки и сверял 4 месяца...потом забил (нет смысла, все четко)
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:04

  Kevin написав:З 25 травня 2020 року вступає в силу нова редакція Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладення Договору на банківське обслуговування

Інформація для клієнтів 22 травня 2020 - 21:10


Шановні клієнти,

З 25 травня 2020 року вступає в силу нова редакція Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладення Договору на банківське обслуговування.

Ознайомитись з новою редакцією Публічної пропозиції можна на сайті.


https://alfabank.ua/about/press/z-25-tr ... ublic-2177

https://alfabank.ua/upload/dbo-25052020.pdf


Вводятся новые пакеты «White», «Black», «Graphite».

Перевыпуск карт пакетов «Сomfort»/ «Ultra»/ «Platinum Black»/ «Platinum Black Plus» по окончанию срока действия будет со сменой пакетов на пакеты «White», «Black», «Graphite».

Alfa_Bank, ну лет 100 весь прогрессссссссссивный мир юзает слово онлайн :)
Оно "онлайн", а не "он-лайн"
В новом ДКБО в каждом абзаце "он-лайн". Ну эт АБЗАЦ какой-то :(

И чото я не понял ДЕ новые тарифы на те Пакеты, шо вводятся :wink:

И чото я не нашел термина "Альфа-Мобайл". Вот МАБ есть, а Мобайла нема. Нема по нему и тарифов и описания возможностей. Вы, наконец, разогнали шоли смузистов? Жаль, в принципе, весёлые ж ребята, полезное дело типаделали :lol: :lol:
Востаннє редагувалось clientage в Суб 23 тра, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:12

Re: Альфа-Банк

Технічні роботи 23–24 травня

Шановний клієнте!

Звертаємо вашу увагу, що у ніч з суботи 23 травня на неділю 24 травня 2020 року, проводитимуться технічні роботи з оновлення IT-систем банку.
https://alfabank.ua/about/press/tehnichni-roboti-2324-travnya-2176

  Kevin написав:З 25 травня 2020 року вступає в силу нова редакція Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладення Договору на банківське обслуговування

Риторика.
А подобные изменения банкам не нужно анонсировать заранее?
Мало ли что они могут наворотить не в пользу клиента, по его мнению?
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