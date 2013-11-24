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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:23
ruvex написав:
Риторика.
А подобные изменения банкам не нужно анонсировать заранее?
Мало ли что они могут наворотить не в пользу клиента, по его мнению?
Я эту новость запостил в ветке еще вчера.
На сайте она появилась вчера днем вроде. Чем вам не заранее?
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Додано: Суб 23 тра, 2020 20:26
Kalgan написав:
Я эту новость запостил в ветке еще вчера.
На сайте она появилась вчера днем вроде. Чем вам не заранее?
А ну да, не задним же числом, как теперь повелось в кошерных банках.
Тогда все нормально.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 20:31
Striker написав:vollena71
Ок. Но теперь думаю после каждой РД писать в блокнот сумму задолженности, а потом плюсовать траты за месяц и сверять. Так можно втихаря что-то лишнее списать.
Ну такое задвоение постоянно именно по выходным бывает. Эт особенноть длиииного списания на выходных
... делайте хоть что-нибудь!
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