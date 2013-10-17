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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8593859485958596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:23

Re: Альфа-Банк

  ruvex написав:Риторика.
А подобные изменения банкам не нужно анонсировать заранее?
Мало ли что они могут наворотить не в пользу клиента, по его мнению?

Я эту новость запостил в ветке еще вчера.
На сайте она появилась вчера днем вроде. Чем вам не заранее?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:26

  Kalgan написав:Я эту новость запостил в ветке еще вчера.
На сайте она появилась вчера днем вроде. Чем вам не заранее?

22 травня 2020 - 21:10
А ну да, не задним же числом, как теперь повелось в кошерных банках.
Тогда все нормально. :mrgreen:
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 23 тра, 2020 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:31

  Striker написав:vollena71
Ок. Но теперь думаю после каждой РД писать в блокнот сумму задолженности, а потом плюсовать траты за месяц и сверять. Так можно втихаря что-то лишнее списать. :evil:

Ну такое задвоение постоянно именно по выходным бывает. Эт особенноть длиииного списания на выходных :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:21

  ruvex написав:
  Kalgan написав:Я эту новость запостил в ветке еще вчера.
На сайте она появилась вчера днем вроде. Чем вам не заранее?

22 травня 2020 - 21:10
А ну да, не задним же числом, как теперь повелось в кошерных банках.
Тогда все нормально. :mrgreen:

на сайте банка новость уже висела вчера в 2 часа дня. Я увидел, приехал домой и запостил :) . Хотите в реальном времени, требуйте у оф. преда, а не у участников форума :mrgreen:
Kalgan
 
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