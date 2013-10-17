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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:23
ruvex написав:
Риторика.
А подобные изменения банкам не нужно анонсировать заранее?
Мало ли что они могут наворотить не в пользу клиента, по его мнению?
Я эту новость запостил в ветке еще вчера.
На сайте она появилась вчера днем вроде. Чем вам не заранее?
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Додано: Суб 23 тра, 2020 20:26
22 травня 2020 - 21:10
Kalgan написав:
Я эту новость запостил в ветке еще вчера.
На сайте она появилась вчера днем вроде. Чем вам не заранее?
А ну да, не задним же числом, как теперь повелось в кошерных банках.
Тогда все нормально.
Востаннє редагувалось ruvex
в Суб 23 тра, 2020 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 20:31
Striker написав:vollena71
Ок. Но теперь думаю после каждой РД писать в блокнот сумму задолженности, а потом плюсовать траты за месяц и сверять. Так можно втихаря что-то лишнее списать.
Ну такое задвоение постоянно именно по выходным бывает. Эт особенноть длиииного списания на выходных
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 23 тра, 2020 21:21
ruvex написав:
22 травня 2020 - 21:10
Kalgan написав:
Я эту новость запостил в ветке еще вчера.
На сайте она появилась вчера днем вроде. Чем вам не заранее?
А ну да, не задним же числом, как теперь повелось в кошерных банках.
Тогда все нормально.
на сайте банка новость уже висела вчера в 2 часа дня. Я увидел, приехал домой и запостил
. Хотите в реальном времени, требуйте у оф. преда, а не у участников форума
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Kalgan
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Додано: Суб 23 тра, 2020 22:46
Kalgan написав:
на сайте банка новость уже висела вчера в 2 часа дня. Я увидел, приехал домой и запостил
. Хотите в реальном времени, требуйте у оф. преда, а не у участников форума
Вы же должны понимать, что разговор не об этом.
п.с. Что до времени, просто касательно нашего с Вами частного обсуждения об опубликовании, то если была в 2 часа дня, то ее поменяли - сейчас время иное.
Вам за информацию спасибо.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 22:59
ruvex написав:
то если была в 2 часа дня, то ее поменяли - сейчас время иное.
Вам за информацию спасибо.
Я писал про дату публикации про тех. работы.
Про изменения ДКБО наверное таки в 21.10 они опубликовали
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Kalgan
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