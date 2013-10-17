Додано: Нед 24 тра, 2020 08:43

Aps написав: candidat написав: Так я ж и не отрицаю, что все по закону. Просто меня интересует, почему закон такой? Зачем нужны аж три рабочих дня, чтоб провести всего лишь один перевод?



Имхо закон даёт банку возможность оправдаться перед клиентом на случай технического сбоя или кассового разрыва.

Если написать в законе один день, то любой форс-мажер будет череват судебным исками. Если же вообще убрать эту норму, то банки тогда могут не спешить решить свои проблемы.

Три дня мабуть компромисс такой. Имхо закон даёт банку возможность оправдаться перед клиентом на случай технического сбоя или кассового разрыва.Если написать в законе один день, то любой форс-мажер будет череват судебным исками. Если же вообще убрать эту норму, то банки тогда могут не спешить решить свои проблемы.Три дня мабуть компромисс такой.

В том-то и дело, что банки этими тремя днями очень умело прикрываются в свою пользу. Есть форс-мажор, нет форс-мажора - три дня, и все тут. Они, когда слышат о межбанковском переводе, такое ощущение, даже не слушают, что им говоришь. У них уже заготовлен ответ - "до трех дней". И ни в чем даже не собираются разбираться. Прям как в полиции, которая не объявляет розыск, пока три дня не прошло. Хотя за это время и на тот свет можно отправиться.