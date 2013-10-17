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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8593859485958596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:23

Re: Альфа-Банк

  ruvex написав:Риторика.
А подобные изменения банкам не нужно анонсировать заранее?
Мало ли что они могут наворотить не в пользу клиента, по его мнению?

Я эту новость запостил в ветке еще вчера.
На сайте она появилась вчера днем вроде. Чем вам не заранее?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:26

  Kalgan написав:Я эту новость запостил в ветке еще вчера.
На сайте она появилась вчера днем вроде. Чем вам не заранее?

22 травня 2020 - 21:10
А ну да, не задним же числом, как теперь повелось в кошерных банках.
Тогда все нормально. :mrgreen:
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 23 тра, 2020 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:31

  Striker написав:vollena71
Ок. Но теперь думаю после каждой РД писать в блокнот сумму задолженности, а потом плюсовать траты за месяц и сверять. Так можно втихаря что-то лишнее списать. :evil:

Ну такое задвоение постоянно именно по выходным бывает. Эт особенноть длиииного списания на выходных :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:21

  ruvex написав:
  Kalgan написав:Я эту новость запостил в ветке еще вчера.
На сайте она появилась вчера днем вроде. Чем вам не заранее?

22 травня 2020 - 21:10
А ну да, не задним же числом, как теперь повелось в кошерных банках.
Тогда все нормально. :mrgreen:

на сайте банка новость уже висела вчера в 2 часа дня. Я увидел, приехал домой и запостил :) . Хотите в реальном времени, требуйте у оф. преда, а не у участников форума :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:46

  Kalgan написав:на сайте банка новость уже висела вчера в 2 часа дня. Я увидел, приехал домой и запостил :) . Хотите в реальном времени, требуйте у оф. преда, а не у участников форума :mrgreen:

Вы же должны понимать, что разговор не об этом.

п.с. Что до времени, просто касательно нашего с Вами частного обсуждения об опубликовании, то если была в 2 часа дня, то ее поменяли - сейчас время иное.
Вам за информацию спасибо.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:59

Re: Альфа-Банк

  ruvex написав:то если была в 2 часа дня, то ее поменяли - сейчас время иное.
Вам за информацию спасибо.

Я писал про дату публикации про тех. работы.
Про изменения ДКБО наверное таки в 21.10 они опубликовали :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 07:46

  ukrprom2014 написав:
  candidat написав:Кто-нибудь может объяснить, почему НБУ разрешает банкам три дня чесаться с СЭПом? На что им надо столько времени? 21 век на дворе. Книгу "Бизнес со скоростью мысли" Билл Гейтс еще в 20 веке написал. А наши банки до сих пор счёты, небось, не выбросили.

Может и банально, но согласно действующего законодательства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr001500-17

Так я ж и не отрицаю, что все по закону. Просто меня интересует, почему закон такой? Зачем нужны аж три рабочих дня, чтоб провести всего лишь один перевод?
P.S. Кстати, насчет трех дней не в этом документе написано ;)
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 07:59

  candidat написав:Сегодня в промежутке 5-10 часов утра были отправлены СЭПом четыре перевода из Форварда в Альфу. Ни один до сих пор не пришел получателю. В Форварде стоит статус Выполнено.

Расскажу, чем закончилось. Насколько я понимаю, последний поезд СЭП уходит из Альфы в 17:45. А теперь догадайтесь, во сколько Альфа отобразила на счету те утренние переводы, о которых писал в предыдущих сообщениях? Правильно, в 17:48. Совпадение? Не думаю. Просто очень хитро.опый банк.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 08:20

Re: Альфа-Банк

candidat написав:Так я ж и не отрицаю, что все по закону. Просто меня интересует, почему закон такой? Зачем нужны аж три рабочих дня, чтоб провести всего лишь один перевод?

Имхо закон даёт банку возможность оправдаться перед клиентом на случай технического сбоя или кассового разрыва.
Если написать в законе один день, то любой форс-мажер будет череват судебным исками. Если же вообще убрать эту норму, то банки тогда могут не спешить решить свои проблемы.
Три дня мабуть компромисс такой.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 08:43

  Aps написав:
candidat написав:Так я ж и не отрицаю, что все по закону. Просто меня интересует, почему закон такой? Зачем нужны аж три рабочих дня, чтоб провести всего лишь один перевод?

Имхо закон даёт банку возможность оправдаться перед клиентом на случай технического сбоя или кассового разрыва.
Если написать в законе один день, то любой форс-мажер будет череват судебным исками. Если же вообще убрать эту норму, то банки тогда могут не спешить решить свои проблемы.
Три дня мабуть компромисс такой.

В том-то и дело, что банки этими тремя днями очень умело прикрываются в свою пользу. Есть форс-мажор, нет форс-мажора - три дня, и все тут. Они, когда слышат о межбанковском переводе, такое ощущение, даже не слушают, что им говоришь. У них уже заготовлен ответ - "до трех дней". И ни в чем даже не собираются разбираться. Прям как в полиции, которая не объявляет розыск, пока три дня не прошло. Хотя за это время и на тот свет можно отправиться.
candidat
 
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