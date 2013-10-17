candidat написав:Кто-нибудь может объяснить, почему НБУ разрешает банкам три дня чесаться с СЭПом? На что им надо столько времени? 21 век на дворе. Книгу "Бизнес со скоростью мысли" Билл Гейтс еще в 20 веке написал. А наши банки до сих пор счёты, небось, не выбросили.
Так я ж и не отрицаю, что все по закону. Просто меня интересует, почему закон такой? Зачем нужны аж три рабочих дня, чтоб провести всего лишь один перевод? P.S. Кстати, насчет трех дней не в этом документе написано
candidat написав:Сегодня в промежутке 5-10 часов утра были отправлены СЭПом четыре перевода из Форварда в Альфу. Ни один до сих пор не пришел получателю. В Форварде стоит статус Выполнено.
Расскажу, чем закончилось. Насколько я понимаю, последний поезд СЭП уходит из Альфы в 17:45. А теперь догадайтесь, во сколько Альфа отобразила на счету те утренние переводы, о которых писал в предыдущих сообщениях? Правильно, в 17:48. Совпадение? Не думаю. Просто очень хитро.опый банк.
candidat написав:Так я ж и не отрицаю, что все по закону. Просто меня интересует, почему закон такой? Зачем нужны аж три рабочих дня, чтоб провести всего лишь один перевод?
Имхо закон даёт банку возможность оправдаться перед клиентом на случай технического сбоя или кассового разрыва. Если написать в законе один день, то любой форс-мажер будет череват судебным исками. Если же вообще убрать эту норму, то банки тогда могут не спешить решить свои проблемы. Три дня мабуть компромисс такой.
candidat написав:Так я ж и не отрицаю, что все по закону. Просто меня интересует, почему закон такой? Зачем нужны аж три рабочих дня, чтоб провести всего лишь один перевод?
Имхо закон даёт банку возможность оправдаться перед клиентом на случай технического сбоя или кассового разрыва. Если написать в законе один день, то любой форс-мажер будет череват судебным исками. Если же вообще убрать эту норму, то банки тогда могут не спешить решить свои проблемы. Три дня мабуть компромисс такой.
В том-то и дело, что банки этими тремя днями очень умело прикрываются в свою пользу. Есть форс-мажор, нет форс-мажора - три дня, и все тут. Они, когда слышат о межбанковском переводе, такое ощущение, даже не слушают, что им говоришь. У них уже заготовлен ответ - "до трех дней". И ни в чем даже не собираются разбираться. Прям как в полиции, которая не объявляет розыск, пока три дня не прошло. Хотя за это время и на тот свет можно отправиться.