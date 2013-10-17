RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8594859585968597

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 09:06

Re: Альфа-Банк

candidat написав:В том-то и дело, что банки этими тремя днями очень умело прикрываются в свою пользу. Есть форс-мажор, нет форс-мажора - три дня, и все тут. Они, когда слышат о межбанковском переводе, такое ощущение, даже не слушают, что им говоришь.


Банки не прикрываются. СЭП ходит оперативно. А вот работники поддержки, те да. Это самый простой ответ не требующий никаких дополнительных усилий. Решить реальную проблему из-за этого бывает довольно проблематично. (
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3224
З нами з: 24.06.15
Подякував: 56 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:30

Aps зачем дергать горячку, если тут официальный представитель оперативно отвечает на все вопросы
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1214
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8594859585968597
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, ingtrans, liliya_logical, Искатель і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1620, 1621, 1622
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16211 2254029
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 тра, 2020 10:18
jay2004
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4060, 4061, 4062
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40619 4927515
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 тра, 2020 08:30
Aps
ОКСІ БАНК 1 ... 43, 44, 45
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
441 71247
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 21:28
Andrew75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9383)
24.05.2020 10:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.