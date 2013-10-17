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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 тра, 2020 09:06
candidat написав:В том-то и дело, что банки этими тремя днями очень умело прикрываются в свою пользу. Есть форс-мажор, нет форс-мажора - три дня, и все тут. Они, когда слышат о межбанковском переводе, такое ощущение, даже не слушают, что им говоришь.
Банки не прикрываются. СЭП ходит оперативно. А вот работники поддержки, те да. Это самый простой ответ не требующий никаких дополнительных усилий. Решить реальную проблему из-за этого бывает довольно проблематично. (
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Додано: Нед 24 тра, 2020 10:30
Aps зачем дергать горячку, если тут официальный представитель оперативно отвечает на все вопросы
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Додано: Нед 24 тра, 2020 11:35
Просьба написать из собственного опыта: через сколько дней после заказа в отделение поступает Fast Card?
В приложении написало: "через 7 рабочих дней" - реально так долго или это с запасом, как "три дня на СЭП"?
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Додано: Нед 24 тра, 2020 11:39
Искатель написав:
Просьба написать из собственного опыта: через сколько дней после заказа в отделение поступает Fast Card?
В приложении написало: "через 7 рабочих дней" - реально так долго или это с запасом, как "три дня на СЭП"?
Думаю в столиці буде швидше - у регіонах з урахуванням усіляких карантинних перепонів може й довше. У нормальні часи моя картка йшла рівно 7 днів (у середу замовив через тиждень у середу й отримав). Не Київ.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 11:48
Alien написав: Искатель написав:
Просьба написать из собственного опыта: через сколько дней после заказа в отделение поступает Fast Card?
В приложении написало: "через 7 рабочих дней" - реально так долго или это с запасом, как "три дня на СЭП"?
Думаю в столиці буде швидше - у регіонах з урахуванням усіляких карантинних перепонів може й довше. У нормальні часи моя картка йшла рівно 7 днів (у середу замовив через тиждень у середу й отримав). Не Київ.
Я не в столице
Но "у середу замовив - у середу отримав" - это уже не 7 рабочих дней, что радует. Спасибо за ответ!
Да... Я слышал, что ее делают именной (поэтому так долго), да?
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