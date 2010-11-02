Додано: Нед 24 тра, 2020 12:44

Прошу совета здесь, так как "специалист" на горячей линии очень неуверенно отвечал. Меня подставила новая почта, я оплатил посылку кредиткой и попал на транзакцию типа "перевод денег" вместо покупки. И теперь вопрос: как мне закрыть все проценты и вернуться в льготный период? Расчетная дата была как раз недавно, я закрылся в ноль перед ней а после нее обнаружил списание процентов, и после расчетной даты я погасил проценты и не совершал покупок. То есть, если верить горячей линии, я не должен ничего делать с кредиткой до следующей расчетной даты и после нее опять будет льготный период. Так ли это?

PS: я желаю программистам и руководству банка, которые делали тупое хамское ур** под названием Алла гореть в аду.

Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.