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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 тра, 2020 09:06
candidat написав:В том-то и дело, что банки этими тремя днями очень умело прикрываются в свою пользу. Есть форс-мажор, нет форс-мажора - три дня, и все тут. Они, когда слышат о межбанковском переводе, такое ощущение, даже не слушают, что им говоришь.
Банки не прикрываются. СЭП ходит оперативно. А вот работники поддержки, те да. Это самый простой ответ не требующий никаких дополнительных усилий. Решить реальную проблему из-за этого бывает довольно проблематично. (
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Додано: Нед 24 тра, 2020 10:30
Aps зачем дергать горячку, если тут официальный представитель оперативно отвечает на все вопросы
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Додано: Нед 24 тра, 2020 11:35
Просьба написать из собственного опыта: через сколько дней после заказа в отделение поступает Fast Card?
В приложении написало: "через 7 рабочих дней" - реально так долго или это с запасом, как "три дня на СЭП"?
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Искатель
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Додано: Нед 24 тра, 2020 11:39
Искатель написав:
Просьба написать из собственного опыта: через сколько дней после заказа в отделение поступает Fast Card?
В приложении написало: "через 7 рабочих дней" - реально так долго или это с запасом, как "три дня на СЭП"?
Думаю в столиці буде швидше - у регіонах з урахуванням усіляких карантинних перепонів може й довше. У нормальні часи моя картка йшла рівно 7 днів (у середу замовив через тиждень у середу й отримав). Не Київ.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 11:48
Alien написав: Искатель написав:
Просьба написать из собственного опыта: через сколько дней после заказа в отделение поступает Fast Card?
В приложении написало: "через 7 рабочих дней" - реально так долго или это с запасом, как "три дня на СЭП"?
Думаю в столиці буде швидше - у регіонах з урахуванням усіляких карантинних перепонів може й довше. У нормальні часи моя картка йшла рівно 7 днів (у середу замовив через тиждень у середу й отримав). Не Київ.
Я не в столице
Но "у середу замовив - у середу отримав" - это уже не 7 рабочих дней, что радует. Спасибо за ответ!
Да... Я слышал, что ее делают именной (поэтому так долго), да?
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Искатель
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:12
Искатель написав:
Да... Я слышал, что ее делают именной (поэтому так долго), да?
Так вона іменна. Втім нанести ембоссінг справа кількох хвилин. Основні витрати часу мабуть йдуть на обробку заявки, пакування картки в конверт (вона йде у конверті), та пересилання за призначенням.
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Alien
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:44
Прошу совета здесь, так как "специалист" на горячей линии очень неуверенно отвечал. Меня подставила новая почта, я оплатил посылку кредиткой и попал на транзакцию типа "перевод денег" вместо покупки. И теперь вопрос: как мне закрыть все проценты и вернуться в льготный период? Расчетная дата была как раз недавно, я закрылся в ноль перед ней а после нее обнаружил списание процентов, и после расчетной даты я погасил проценты и не совершал покупок. То есть, если верить горячей линии, я не должен ничего делать с кредиткой до следующей расчетной даты и после нее опять будет льготный период. Так ли это?
PS: я желаю программистам и руководству банка, которые делали тупое хамское ур** под названием Алла гореть в аду.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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KIM
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:52
Выводите в 0 и можно сразу тратить. Проценты, которые спишутся в следующий день биллинга уже будут в льготном периоде.
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WachtAmRhein
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:00
WachtAmRhein написав:
Выводите в 0 и можно сразу тратить. Проценты, которые спишутся в следующий день биллинга уже будут в льготном периоде.
То есть, мне еще и соврали на горячей линии? Ну афигеть. Спасибо.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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KIM
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:12
KIM написав: WachtAmRhein написав:
Выводите в 0 и можно сразу тратить. Проценты, которые спишутся в следующий день биллинга уже будут в льготном периоде.
То есть, мне еще и соврали на горячей линии? Ну афигеть. Спасибо.
да, чтоб восстановить грейс нужно хотя бы на 1 день вывести счет в ноль.
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IMPRINTER
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