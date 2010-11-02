RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8595859685978598

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:30

  WachtAmRhein написав:Выводите в 0 и можно сразу тратить. Проценты, которые спишутся в следующий день биллинга уже будут в льготном периоде.

При манисенде с Максимки Алка начисляет и сразу отображает в Выписке комис 4%, а вот ежедневные 40% годовых от суммы манисенда не отображаются до следующей РД :(
Но они ежедневно тикают, например, от 100грн это 11 коп/дн, начиная с дня платежа.
Это тиканье/ежедневную задолженность видит саппорт/чат, но они видят ее на прошедший день. Т.е. осталось таки у саппорта настойчиво уточнить ту неотображаемую задолженность, поделить на число прошедших дней, добавить за текущий и вот с таким превышением погасить СЭПом или со сбера. На сл. день будет видно списание отой неотображаемой задолженности.
Привет кудесникам-программерам Алки :evil:
ОфПред, выручайте, плиииз :roll:

Ну а если пану KIM пофиг на те 11коп/дн с каждых 100грн, то мона таки и дождаться РД, увидеть там 11х30дн = 3,29грн и как можно быстрее загасить ВСЮ задолженность за прошедший РП...
Хотяя, если последовать моему совету и загасить сейчас +11коп/дн, то в сл. РП мона не торопиться гаситься и выждать все пологающиеся ХИ-клиенту +30дн в грейсе. Особенно если вдруХ случится курупная покупка под РД :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31431
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2495 раз.
Подякували: 3666 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:52

123
Востаннє редагувалось mephala в Нед 24 тра, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 6882
З нами з: 07.04.14
Подякував: 166 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:56

Re: Альфа-Банк

  candidat написав:Насколько я понимаю, последний поезд СЭП уходит из Альфы в 17:45.

Так поезда ж вроде отменили :)
Kalgan
 
Повідомлень: 328
З нами з: 02.01.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:57

новые тарифные планы

Подскажите, пожалуйста, а где можно увидеть тарифы по новым пакетам? По ссылкам офф. преда нашел только информацию о лимитах и % по остатку на доходном сейфе
AVF
 
Повідомлень: 231
З нами з: 23.11.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:03

  AVF написав:Подскажите, пожалуйста, а где можно увидеть тарифы по новым пакетам? По ссылкам офф. преда нашел только информацию о лимитах и % по остатку на доходном сейфе


Скорее всего на следующей неделе подготовят.
Kevin
 
Повідомлень: 353
З нами з: 24.09.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:11

  Kevin написав:
  AVF написав:Подскажите, пожалуйста, а где можно увидеть тарифы по новым пакетам? По ссылкам офф. преда нашел только информацию о лимитах и % по остатку на доходном сейфе


Скорее всего на следующей неделе подготовят.

Неее, ну как это?
Согласно ДКБО с 25го начинают оформлять Вайты, а Тарифа на них нет :shock: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31431
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2495 раз.
Подякували: 3666 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:13

  Kalgan написав:
  candidat написав:Насколько я понимаю, последний поезд СЭП уходит из Альфы в 17:45.

Так поезда ж вроде отменили :)

В 17:45 ворота депо закрывают
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31431
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2495 раз.
Подякували: 3666 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:39

  clientage написав:
  WachtAmRhein написав:Выводите в 0 и можно сразу тратить. Проценты, которые спишутся в следующий день биллинга уже будут в льготном периоде.

При манисенде с Максимки Алка начисляет и сразу отображает в Выписке комис 4%, а вот ежедневные 40% годовых от суммы манисенда не отображаются до следующей РД :(
Но они ежедневно тикают, например, от 100грн это 11 коп/дн, начиная с дня платежа.
Это тиканье/ежедневную задолженность видит саппорт/чат, но они видят ее на прошедший день. Т.е. осталось таки у саппорта настойчиво уточнить ту неотображаемую задолженность, поделить на число прошедших дней, добавить за текущий и вот с таким превышением погасить СЭПом или со сбера. На сл. день будет видно списание отой неотображаемой задолженности.
Привет кудесникам-программерам Алки :evil:
ОфПред, выручайте, плиииз :roll:

Ну а если пану KIM пофиг на те 11коп/дн с каждых 100грн, то мона таки и дождаться РД, увидеть там 11х30дн = 3,29грн и как можно быстрее загасить ВСЮ задолженность за прошедший РП...
Хотяя, если последовать моему совету и загасить сейчас +11коп/дн, то в сл. РП мона не торопиться гаситься и выждать все пологающиеся ХИ-клиенту +30дн в грейсе. Особенно если вдруХ случится курупная покупка под РД :wink:


Тиканье прекращается. В следующую РД спишется натиканное до гашения.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8831
З нами з: 16.11.11
Подякував: 658 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8595859685978598
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, Oktawa, wig і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1620, 1621, 1622
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16214 2254487
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 тра, 2020 13:05
ricardo
Банк Глобус 1 ... 657, 658, 659
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6587 856329
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 тра, 2020 12:07
Искатель
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4060, 4061, 4062
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40619 4927769
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 тра, 2020 08:30
Aps

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.