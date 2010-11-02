WachtAmRhein написав:Выводите в 0 и можно сразу тратить. Проценты, которые спишутся в следующий день биллинга уже будут в льготном периоде.
При манисенде с Максимки Алка начисляет и сразу отображает в Выписке комис 4%, а вот ежедневные 40% годовых от суммы манисенда не отображаются до следующей РД Но они ежедневно тикают, например, от 100грн это 11 коп/дн, начиная с дня платежа. Это тиканье/ежедневную задолженность видит саппорт/чат, но они видят ее на прошедший день. Т.е. осталось таки у саппорта настойчиво уточнить ту неотображаемую задолженность, поделить на число прошедших дней, добавить за текущий и вот с таким превышением погасить СЭПом или со сбера. На сл. день будет видно списание отой неотображаемой задолженности. Привет кудесникам-программерам Алки ОфПред, выручайте, плиииз
Ну а если пану KIM пофиг на те 11коп/дн с каждых 100грн, то мона таки и дождаться РД, увидеть там 11х30дн = 3,29грн и как можно быстрее загасить ВСЮ задолженность за прошедший РП... Хотяя, если последовать моему совету и загасить сейчас +11коп/дн, то в сл. РП мона не торопиться гаситься и выждать все пологающиеся ХИ-клиенту +30дн в грейсе. Особенно если вдруХ случится курупная покупка под РД
WachtAmRhein написав:Выводите в 0 и можно сразу тратить. Проценты, которые спишутся в следующий день биллинга уже будут в льготном периоде.
При манисенде с Максимки Алка начисляет и сразу отображает в Выписке комис 4%, а вот ежедневные 40% годовых от суммы манисенда не отображаются до следующей РД Но они ежедневно тикают, например, от 100грн это 11 коп/дн, начиная с дня платежа. Это тиканье/ежедневную задолженность видит саппорт/чат, но они видят ее на прошедший день. Т.е. осталось таки у саппорта настойчиво уточнить ту неотображаемую задолженность, поделить на число прошедших дней, добавить за текущий и вот с таким превышением погасить СЭПом или со сбера. На сл. день будет видно списание отой неотображаемой задолженности. Привет кудесникам-программерам Алки ОфПред, выручайте, плиииз
Ну а если пану KIM пофиг на те 11коп/дн с каждых 100грн, то мона таки и дождаться РД, увидеть там 11х30дн = 3,29грн и как можно быстрее загасить ВСЮ задолженность за прошедший РП... Хотяя, если последовать моему совету и загасить сейчас +11коп/дн, то в сл. РП мона не торопиться гаситься и выждать все пологающиеся ХИ-клиенту +30дн в грейсе. Особенно если вдруХ случится курупная покупка под РД
Тиканье прекращается. В следующую РД спишется натиканное до гашения.