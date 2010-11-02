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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:08
Жисть налаживается
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 24 тра, 2020 16:30
clientage написав:
Жисть налаживается
буханул? ))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Нед 24 тра, 2020 08:30
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