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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:30
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:38
5 капель, остатки Ужгорода.
Не оч. помагает
Думаю вернуться на Ани
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:44
"Карпаты" от ужг завода ,помню любил дед Стельмах, всегда брал в открытую в столовке НБУ,я предпочитаю "Ахтамар".Ани тож сойдет за Алку)
Хлавное правильно закусывать))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 24 тра, 2020 23:22
Re: Альфа-Банк
Подскажите по пакетным картам идёт начисление операция для пакета уже снова по списанным операциям, а не с авторизации?
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Пон 25 тра, 2020 00:15
количество операций для безоплатности пакета учитывается сейчас по дате авторизации операций, а не по дате проведения по счёту
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Додано: Пон 25 тра, 2020 07:21
Alfa_Bank киньте ссылку где полностью расписаны условия и тарифы нового пакета White. Как по мне, судя по инфе с сайта, он более лояльный, чем пакет ультра. Хоть и в самой простой категории
Ну и в догонку вопрос, если есть 2 карты в ультре, которым только год, можно бесплатно будет переоформить в новый пакет ?
Да, остальные пакеты для тех, кто согласен держать в банке значительно больше фонда или развлекается покупкой лотка яиц поштучно
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