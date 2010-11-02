Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:08
Жисть налаживается
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 31435
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2497 раз.
Подякували: 3666 раз.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 16:30
clientage написав:
Жисть налаживается
буханул? ))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Нед 24 тра, 2020 16:38
Мизантрóп написав: clientage написав:
Жисть налаживается
буханул? ))
5 капель, остатки Ужгорода.
Не оч. помагает
Думаю вернуться на Ани
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 31435
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2497 раз.
Подякували: 3666 раз.
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2
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:44
clientage написав: Мизантрóп написав: clientage написав:
Жисть налаживается
буханул? ))
5 капель, остатки Ужгорода.
Не оч. помагает
Думаю вернуться на Ани
"Карпаты" от ужг завода ,помню любил дед Стельмах, всегда брал в открытую в столовке НБУ,я предпочитаю "Ахтамар".Ани тож сойдет за Алку)
Хлавное правильно закусывать))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Повідомлень: 4237
З нами з: 03.12.14
Подякував: 576 раз.
Подякували: 715 раз.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 23:22
Подскажите по пакетным картам идёт начисление операция для пакета уже снова по списанным операциям, а не с авторизации?
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2343
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 77 раз.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 00:15
anis написав:
Подскажите по пакетным картам идёт начисление операция для пакета уже снова по списанным операциям, а не с авторизации?
количество операций для безоплатности пакета учитывается сейчас по дате авторизации операций, а не по дате проведения по счёту
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
Повідомлень: 2705
З нами з: 06.03.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 319 раз.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 07:21
Alfa_Bank
киньте ссылку где полностью расписаны условия и тарифы нового пакета White. Как по мне, судя по инфе с сайта, он более лояльный, чем пакет ультра. Хоть и в самой простой категории
Ну и в догонку вопрос, если есть 2 карты в ультре, которым только год, можно бесплатно будет переоформить в новый пакет ?
Да, остальные пакеты для тех, кто согласен держать в банке значительно больше фонда или развлекается покупкой лотка яиц поштучно
Kalgan
Повідомлень: 329
З нами з: 02.01.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 43 раз.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 09:07
Menwyy написав:
Коллеги, а кто ткнет носом на пример работы легкой рассрочки? Вроде все помнил, а тут закрались сомнения. Или линку на сайт или может на финансах расписывали...спасибо
Menwyy, добрый день.
https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ozstrochka
.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 8683
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 756 раз.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 09:12
Seva написав:
Вернул две недели назад 18 тысяч гривен бонусов по карте Тревел и 3 тысячи бонусов по карте Максимум Платинум. Вчера оставшиеся бонусы в обеих программах списали со ссылкой на пункт правил, где
8.3. У разі Зловживання в Програмі, в т.ч. за наявності у Банку підозр у Зловживанні в Програмі з боку Учасників, Банк на власний розсуд має право без попередження Учасника:
- анулювати нараховані Бонуси; та/або - припинити участь Учасника в Програмі.
и новые баллы больше не начисляются. Лимит по Travel - 200 тысяч, по Maximum Platinum - 50 тысяч.
Seva, добрый день. Смотрю. Отпишусь.
Можно узнать, что это было и в чем заключались
Зловживання?
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 8683
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 756 раз.
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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