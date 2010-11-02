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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8596859785988599

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:08

Жисть налаживается :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:30

  clientage написав:Жисть налаживается :)

буханул? ))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:38

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:Жисть налаживается :)

буханул? ))

5 капель, остатки Ужгорода.
Не оч. помагает :(
Думаю вернуться на Ани
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31435
З нами з: 08.12.07
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Подякували: 3666 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:44

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:
  clientage написав:Жисть налаживается :)

буханул? ))

5 капель, остатки Ужгорода.
Не оч. помагает :(
Думаю вернуться на Ани

"Карпаты" от ужг завода ,помню любил дед Стельмах, всегда брал в открытую в столовке НБУ,я предпочитаю "Ахтамар".Ани тож сойдет за Алку)
Хлавное правильно закусывать))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:22

Re: Альфа-Банк

Подскажите по пакетным картам идёт начисление операция для пакета уже снова по списанным операциям, а не с авторизации?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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anis
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 00:15

  anis написав:Подскажите по пакетным картам идёт начисление операция для пакета уже снова по списанным операциям, а не с авторизации?

количество операций для безоплатности пакета учитывается сейчас по дате авторизации операций, а не по дате проведения по счёту
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 07:21

Alfa_Bank киньте ссылку где полностью расписаны условия и тарифы нового пакета White. Как по мне, судя по инфе с сайта, он более лояльный, чем пакет ультра. Хоть и в самой простой категории :D
Ну и в догонку вопрос, если есть 2 карты в ультре, которым только год, можно бесплатно будет переоформить в новый пакет ?

Да, остальные пакеты для тех, кто согласен держать в банке значительно больше фонда или развлекается покупкой лотка яиц поштучно :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:07

  Menwyy написав:Коллеги, а кто ткнет носом на пример работы легкой рассрочки? Вроде все помнил, а тут закрались сомнения. Или линку на сайт или может на финансах расписывали...спасибо

Menwyy, добрый день. https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ozstrochka.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:12

  Seva написав:Вернул две недели назад 18 тысяч гривен бонусов по карте Тревел и 3 тысячи бонусов по карте Максимум Платинум. Вчера оставшиеся бонусы в обеих программах списали со ссылкой на пункт правил, где

8.3. У разі Зловживання в Програмі, в т.ч. за наявності у Банку підозр у Зловживанні в Програмі з боку Учасників, Банк на власний розсуд має право без попередження Учасника:

- анулювати нараховані Бонуси; та/або

- припинити участь Учасника в Програмі.


и новые баллы больше не начисляются. Лимит по Travel - 200 тысяч, по Maximum Platinum - 50 тысяч.
Seva, добрый день. Смотрю. Отпишусь.
Можно узнать, что это было и в чем заключались Зловживання?
Alfa_Bank
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