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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8598859986008601>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:24

  Kalgan написав:Alfa_Bank
Прокомментируйте пожалуйста лимит на пополнение карты в банкомате с кеш-ин, который заключается не в сумме пополнения, а в количестве купюр, в зависимости от использования карты или токена :|

Kalgan, добрый день. У нас есть три вида банкоматов с внесением наличных:
Cash-in: мах.40 купюр за 1 операцию.
Сash-in/cash-out: 40 купюр.
Сash-in/cash-out/recycling:200 купюр.
Не понятен вопрос относительно карты и токена. Количество купюр, что можно вместить в купюроприемник от этого не зависит. Или я не поняла ваш вопрос :|
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:30

  clientage написав:
  Kevin написав:З 25 травня 2020 року вступає в силу нова редакція Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладення Договору на банківське обслуговування

Інформація для клієнтів 22 травня 2020 - 21:10


Шановні клієнти,

З 25 травня 2020 року вступає в силу нова редакція Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладення Договору на банківське обслуговування.

Ознайомитись з новою редакцією Публічної пропозиції можна на сайті.


https://alfabank.ua/about/press/z-25-tr ... ublic-2177

https://alfabank.ua/upload/dbo-25052020.pdf


Вводятся новые пакеты «White», «Black», «Graphite».

Перевыпуск карт пакетов «Сomfort»/ «Ultra»/ «Platinum Black»/ «Platinum Black Plus» по окончанию срока действия будет со сменой пакетов на пакеты «White», «Black», «Graphite».

Alfa_Bank, ну лет 100 весь прогрессссссссссивный мир юзает слово онлайн :)
Оно "онлайн", а не "он-лайн"
В новом ДКБО в каждом абзаце "он-лайн". Ну эт АБЗАЦ какой-то :(

И чото я не понял ДЕ новые тарифы на те Пакеты, шо вводятся :wink:

И чото я не нашел термина "Альфа-Мобайл". Вот МАБ есть, а Мобайла нема. Нема по нему и тарифов и описания возможностей. Вы, наконец, разогнали шоли смузистов? Жаль, в принципе, весёлые ж ребята, полезное дело типаделали :lol: :lol:

clientage, добрый день. Замечания передам. Полные тарифы будут чуть позже.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:38

  Kalgan написав:Alfa_Bank киньте ссылку где полностью расписаны условия и тарифы нового пакета White. Как по мне, судя по инфе с сайта, он более лояльный, чем пакет ультра. Хоть и в самой простой категории :D
Ну и в догонку вопрос, если есть 2 карты в ультре, которым только год, можно бесплатно будет переоформить в новый пакет ?

Да, остальные пакеты для тех, кто согласен держать в банке значительно больше фонда или развлекается покупкой лотка яиц поштучно :mrgreen:

Ссылка с полными тарифами появиться чуть позже. Следите за новостями на сайте. Переоформить можно.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:50

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank
Прокомментируйте пожалуйста лимит на пополнение карты в банкомате с кеш-ин, который заключается не в сумме пополнения, а в количестве купюр, в зависимости от использования карты или токена :|

Kalgan, добрый день. У нас есть три вида банкоматов с внесением наличных:
Cash-in: мах.40 купюр за 1 операцию.
Сash-in/cash-out: 40 купюр.
Сash-in/cash-out/recycling:200 купюр.
Не понятен вопрос относительно карты и токена. Количество купюр, что можно вместить в купюроприемник от этого не зависит. Или я не поняла ваш вопрос :|

Вот в новом ДКБО https://alfabank.ua/upload/dbo-25052020 ... 100,90,857
на стр. 51 отображены лимиты пополняшек
Зображення

Правильно ли я понял?
Из них следует, что пополнение через кеш-ин -- безлим и ограничено только физической возможностью купюроприёмника за одну операцию?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:01

  clientage написав:
Правильно ли я понял?
Из них следует, что пополнение через кеш-ин -- безлим и ограничено только физической возможностью купюроприёмника за одну операцию?

Правильно (если используется карта или токен).
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:05

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
Правильно ли я понял?
Из них следует, что пополнение через кеш-ин -- безлим и ограничено только физической возможностью купюроприёмника за одну операцию?

Правильно (если используется карта или токен).

А по реквизитам не карты, а картсчета (т.е. офлайн) какой лимит в АТМ? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:05

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
Правильно ли я понял?
Из них следует, что пополнение через кеш-ин -- безлим и ограничено только физической возможностью купюроприёмника за одну операцию?

Правильно (если используется карта или токен).


скажите, а что имеется ввиду про "на рахункы инших банкив"?
это в аллыной тумбе можно пополнять карты других банков?

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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:17

  clientage написав:А по реквизитам не карты, а картсчета (т.е. офлайн) какой лимит в АТМ? :wink:

Лимит 29990. Разницы нет, вводить номер карты или счета (меню пополнения карты по реквизитам).
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:21

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
Правильно ли я понял?
Из них следует, что пополнение через кеш-ин -- безлим и ограничено только физической возможностью купюроприёмника за одну операцию?

Правильно (если используется карта или токен).


скажите, а что имеется ввиду про "на рахункы инших банкив"?
это в аллыной тумбе можно пополнять карты других банков?

Зображення

IMPRINTER, добрый день. Будет можно. Тестируем.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:26

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а какая будет цена вопроса?
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