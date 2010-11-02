Kalgan написав:Alfa_Bank Прокомментируйте пожалуйста лимит на пополнение карты в банкомате с кеш-ин, который заключается не в сумме пополнения, а в количестве купюр, в зависимости от использования карты или токена
Kalgan, добрый день. У нас есть три вида банкоматов с внесением наличных: Cash-in: мах.40 купюр за 1 операцию. Сash-in/cash-out: 40 купюр. Сash-in/cash-out/recycling:200 купюр. Не понятен вопрос относительно карты и токена. Количество купюр, что можно вместить в купюроприемник от этого не зависит. Или я не поняла ваш вопрос
Вводятся новые пакеты «White», «Black», «Graphite».
Перевыпуск карт пакетов «Сomfort»/ «Ultra»/ «Platinum Black»/ «Platinum Black Plus» по окончанию срока действия будет со сменой пакетов на пакеты «White», «Black», «Graphite».
Alfa_Bank, ну лет 100 весь прогрессссссссссивный мир юзает слово онлайн Оно "онлайн", а не "он-лайн" В новом ДКБО в каждом абзаце "он-лайн". Ну эт АБЗАЦ какой-то
И чото я не понял ДЕ новые тарифы на те Пакеты, шо вводятся
И чото я не нашел термина "Альфа-Мобайл". Вот МАБ есть, а Мобайла нема. Нема по нему и тарифов и описания возможностей. Вы, наконец, разогнали шоли смузистов? Жаль, в принципе, весёлые ж ребята, полезное дело типаделали
clientage, добрый день. Замечания передам. Полные тарифы будут чуть позже.
Kalgan написав:Alfa_Bank киньте ссылку где полностью расписаны условия и тарифы нового пакета White. Как по мне, судя по инфе с сайта, он более лояльный, чем пакет ультра. Хоть и в самой простой категории Ну и в догонку вопрос, если есть 2 карты в ультре, которым только год, можно бесплатно будет переоформить в новый пакет ?
Да, остальные пакеты для тех, кто согласен держать в банке значительно больше фонда или развлекается покупкой лотка яиц поштучно
Ссылка с полными тарифами появиться чуть позже. Следите за новостями на сайте. Переоформить можно.
Kalgan написав:Alfa_Bank Прокомментируйте пожалуйста лимит на пополнение карты в банкомате с кеш-ин, который заключается не в сумме пополнения, а в количестве купюр, в зависимости от использования карты или токена
Kalgan, добрый день. У нас есть три вида банкоматов с внесением наличных: Cash-in: мах.40 купюр за 1 операцию. Сash-in/cash-out: 40 купюр. Сash-in/cash-out/recycling:200 купюр. Не понятен вопрос относительно карты и токена. Количество купюр, что можно вместить в купюроприемник от этого не зависит. Или я не поняла ваш вопрос