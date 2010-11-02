Kalgan написав:

киньте ссылку где полностью расписаны условия и тарифы нового пакета White. Как по мне, судя по инфе с сайта, он более лояльный, чем пакет ультра. Хоть и в самой простой категорииНу и в догонку вопрос, если есть 2 карты в ультре, которым только год, можно бесплатно будет переоформить в новый пакет ?Да, остальные пакеты для тех, кто согласен держать в банке значительно больше фонда или развлекается покупкой лотка яиц поштучно