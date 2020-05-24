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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 10:45
Интересно, какой % клиентов выберут любой другой, кроме белого пакета? Однозначное число наверное?
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Додано: Пон 25 тра, 2020 11:03
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а какая будет цена вопроса?
1,5% от суммы пополнения, но не менее 2,00 грн.
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