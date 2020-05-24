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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8598859986008601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:45

Интересно, какой % клиентов выберут любой другой, кроме белого пакета? Однозначное число наверное? :?
Vorlon
 
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Подякував: 409 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:03

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а какая будет цена вопроса?

1,5% от суммы пополнения, но не менее 2,00 грн.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8691
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 756 раз.
 
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  #<1 ... 8598859986008601
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