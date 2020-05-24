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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8598859986008601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:45

Интересно, какой % клиентов выберут любой другой, кроме белого пакета? Однозначное число наверное? :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:03

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а какая будет цена вопроса?

1,5% от суммы пополнения, но не менее 2,00 грн.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:34

Re: Альфа-Банк

Если в пакете White нужно 3 карты (гривна, доллар евро).Просто +50 грн ?
maxstar
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:03

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
Правильно ли я понял?
Из них следует, что пополнение через кеш-ин -- безлим и ограничено только физической возможностью купюроприёмника за одну операцию?

Правильно (если используется карта или токен).

Так в этом и был вопрос. Вот этот лимит, который карта/токен -- 40/200 купюр. Это в зависимости от авторизации лимит (картой или токеном) или от типа АТМ, как вы писали выше ?
И что значит токен в данном случае. Если это банкомат, который бесконтактно читает карту, это авторизация токеном или картой ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:06

  maxstar написав:Если в пакете White нужно 3 карты (гривна, доллар евро).Просто +50 грн ?


в Платинуме (и других, думаю) просто +300 грн, откуда +50?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:12

  maxstar написав:Если в пакете White нужно 3 карты (гривна, доллар евро).Просто +50 грн ?

maxstar, добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:14

Re: Альфа-Банк

З того що вже зараз видно по вайт ВС комфорт
Підняли ліміт зняття в банкоматі з 5К до 30К
Підняли вартість пакету з 10 грн до 25 грн
Підняли ліміт залишку для безкоштовності з 20К до 50К
Підняли суму операцій для безкоштовності з 2К до 2,5К
Підняли кількість операцій для безкоштовності з 8 до 10
Підняли коміс за зняття понад ліміт з 1%+20грн до 2%+25грн
Підняли кількість безкоштовних карток з 1 до 2
Востаннє редагувалось mephala в Пон 25 тра, 2020 13:22, всього редагувалось 2 разів.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:15

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
Правильно ли я понял?
Из них следует, что пополнение через кеш-ин -- безлим и ограничено только физической возможностью купюроприёмника за одну операцию?

Правильно (если используется карта или токен).

Так в этом и был вопрос. Вот этот лимит, который карта/токен -- 40/200 купюр. Это в зависимости от авторизации лимит (картой или токеном) или от типа АТМ, как вы писали выше ?
И что значит токен в данном случае. Если это банкомат, который бесконтактно читает карту, это авторизация токеном или картой ?

Лимит на количество купюр за 1 операцию зависит от технической характеристики банкомата, а не от того вы используете саму карту или токен.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:35

  Alfa_Bank написав:maxstar, добрый день. Да.

сейчас в Планинум Блэк 3 карты бесплатные же.
С июня для Них что-то меняется ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:42

  SILVER_UA написав:
  Alfa_Bank написав:maxstar, добрый день. Да.

сейчас в Планинум Блэк 3 карты бесплатные же.
С июня для Них что-то меняется ?

SILVER_UA, добрый день. У нас новые ПУ. Уточняли об одном из них - White.
Alfa_Bank
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