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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 10:45
Интересно, какой % клиентов выберут любой другой, кроме белого пакета? Однозначное число наверное?
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Додано: Пон 25 тра, 2020 11:03
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а какая будет цена вопроса?
1,5% от суммы пополнения, но не менее 2,00 грн.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 12:34
Если в пакете White нужно 3 карты (гривна, доллар евро).Просто +50 грн ?
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maxstar
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:03
Alfa_Bank написав: clientage написав:
Правильно ли я понял?
Из них следует, что пополнение через кеш-ин -- безлим и ограничено только физической возможностью купюроприёмника за одну операцию?
Правильно (если используется карта или токен).
Так в этом и был вопрос. Вот этот лимит, который карта/токен -- 40/200 купюр. Это в зависимости от авторизации лимит (картой или токеном) или от типа АТМ, как вы писали выше ?
И что значит токен в данном случае. Если это банкомат, который бесконтактно читает карту, это авторизация токеном или картой ?
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Kalgan
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:06
maxstar написав:
Если в пакете White нужно 3 карты (гривна, доллар евро).Просто +50 грн ?
в Платинуме (и других, думаю) просто +300 грн, откуда +50?
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cohan
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:12
maxstar написав:
Если в пакете White нужно 3 карты (гривна, доллар евро).Просто +50 грн ?
maxstar, добрый день. Да.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:14
З того що вже зараз видно по вайт ВС комфорт
Підняли ліміт зняття в банкоматі з 5К до 30К
Підняли вартість пакету з 10 грн до 25 грн
Підняли ліміт залишку для безкоштовності з 20К до 50К
Підняли суму операцій для безкоштовності з 2К до 2,5К
Підняли кількість операцій для безкоштовності з 8 до 10
Підняли коміс за зняття понад ліміт з 1%+20грн до 2%+25грн
Підняли кількість безкоштовних карток з 1 до 2
Востаннє редагувалось mephala
в Пон 25 тра, 2020 13:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:15
Kalgan написав: Alfa_Bank написав: clientage написав:
Правильно ли я понял?
Из них следует, что пополнение через кеш-ин -- безлим и ограничено только физической возможностью купюроприёмника за одну операцию?
Правильно (если используется карта или токен).
Так в этом и был вопрос. Вот этот лимит, который карта/токен -- 40/200 купюр. Это в зависимости от авторизации лимит (картой или токеном) или от типа АТМ, как вы писали выше ?
И что значит токен в данном случае. Если это банкомат, который бесконтактно читает карту, это авторизация токеном или картой ?
Лимит на количество купюр за 1 операцию зависит от технической характеристики банкомата, а не от того вы используете саму карту или токен.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:35
Alfa_Bank написав:
maxstar, добрый день. Да.
сейчас в Планинум Блэк 3 карты бесплатные же.
С июня для Них что-то меняется ?
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SILVER_UA
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:42
SILVER_UA написав: Alfa_Bank написав:
maxstar, добрый день. Да.
сейчас в Планинум Блэк 3 карты бесплатные же.
С июня для Них что-то меняется ?
SILVER_UA, добрый день. У нас новые ПУ. Уточняли об одном из них - White.
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Alfa_Bank
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