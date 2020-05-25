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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8599860086018602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:43

  mephala написав:З того що вже зараз видно по вайт ВС комфорт
Підняли ліміт зняття в банкоматі з 5К до 30К
Підняли вартість пакету з 10 грн до 25 грн
Підняли ліміт залишку для безкоштовності з 20К до 50К
Підняли суму операцій для безкоштовності з 2К до 2,5К
Підняли кількість операцій для безкоштовності з 8 до 10
Підняли коміс за зняття понад ліміт з 1%+20грн до 2%+25грн
Підняли кількість безкоштовних карток з 1 до 2

Зато с ультры можно перейти. Ухудшений по тарифу на данный момент относительно ультры нет, а плюшек добавилось :D
Kalgan
 
Повідомлень: 332
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:48

  Alfa_Bank написав:Лимит на количество купюр за 1 операцию зависит от технической характеристики банкомата, а не от того вы используете саму карту или токен.

Понятно. Но читая новую редакцию ДКБО выглядит это с точностью до наоборот.
Одна колонка два параметра карта/токен, противоположная соответственно два параметра количества купюр 40/200.
И логика прям кричит, что карта - 40, токен - 200 :mrgreen:
Хоть сноску какую туда прилепите, что от вида банкомата лимит зависит :)
Kalgan
 
Повідомлень: 332
З нами з: 02.01.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8599860086018602
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