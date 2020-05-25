mephala написав:З того що вже зараз видно по вайт ВС комфорт
Підняли ліміт зняття в банкоматі з 5К до 30К
Підняли вартість пакету з 10 грн до 25 грн
Підняли ліміт залишку для безкоштовності з 20К до 50К
Підняли суму операцій для безкоштовності з 2К до 2,5К
Підняли кількість операцій для безкоштовності з 8 до 10
Підняли коміс за зняття понад ліміт з 1%+20грн до 2%+25грн
Підняли кількість безкоштовних карток з 1 до 2
Зато с ультры можно перейти. Ухудшений по тарифу на данный момент относительно ультры нет, а плюшек добавилось