mephala написав:З того що вже зараз видно по вайт ВС комфорт Підняли ліміт зняття в банкоматі з 5К до 30К Підняли вартість пакету з 10 грн до 25 грн Підняли ліміт залишку для безкоштовності з 20К до 50К Підняли суму операцій для безкоштовності з 2К до 2,5К Підняли кількість операцій для безкоштовності з 8 до 10 Підняли коміс за зняття понад ліміт з 1%+20грн до 2%+25грн Підняли кількість безкоштовних карток з 1 до 2
Зато с ультры можно перейти. Ухудшений по тарифу на данный момент относительно ультры нет, а плюшек добавилось
Alfa_Bank написав:Лимит на количество купюр за 1 операцию зависит от технической характеристики банкомата, а не от того вы используете саму карту или токен.
Понятно. Но читая новую редакцию ДКБО выглядит это с точностью до наоборот. Одна колонка два параметра карта/токен, противоположная соответственно два параметра количества купюр 40/200. И логика прям кричит, что карта - 40, токен - 200 Хоть сноску какую туда прилепите, что от вида банкомата лимит зависит
mephala написав:З того що вже зараз видно по вайт ВС комфорт Підняли ліміт зняття в банкоматі з 5К до 30К Підняли вартість пакету з 10 грн до 25 грн Підняли ліміт залишку для безкоштовності з 20К до 50К Підняли суму операцій для безкоштовності з 2К до 2,5К Підняли кількість операцій для безкоштовності з 8 до 10 Підняли коміс за зняття понад ліміт з 1%+20грн до 2%+25грн Підняли кількість безкоштовних карток з 1 до 2
Зато с ультры можно перейти. Ухудшений по тарифу на данный момент относительно ультры нет, а плюшек добавилось
А для Black`а будет бесплатное интересно обслуживание при выполнении условий по сумме и транзакциям ? Или фонарь ?
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mephala написав:З того що вже зараз видно по вайт ВС комфорт Підняли ліміт зняття в банкоматі з 5К до 30К Підняли вартість пакету з 10 грн до 25 грн Підняли ліміт залишку для безкоштовності з 20К до 50К Підняли суму операцій для безкоштовності з 2К до 2,5К Підняли кількість операцій для безкоштовності з 8 до 10 Підняли коміс за зняття понад ліміт з 1%+20грн до 2%+25грн Підняли кількість безкоштовних карток з 1 до 2
Зато с ультры можно перейти. Ухудшений по тарифу на данный момент относительно ультры нет, а плюшек добавилось
А для Black`а будет бесплатное интересно обслуживание при выполнении условий по сумме и транзакциям ? Или фонарь ?
сейчас в Планинум Блэк 3 карты бесплатные же. С июня для Них что-то меняется ?
SILVER_UA, добрый день. У нас новые ПУ. Уточняли об одном из них - White.
Меня тоже интересует данный вопрос. Карты действуют по условиям пакета "Платинум Блэк" до конца их срока действия? Если у моих карт срок действия разный (по USD и EUR - один срок, по гривневой - другой), то как считается дата окончания срока действия пакета? По основной (гривневой) или все же по EUR, за которую по окончании ее срока действия придется заплатить 50 грн (это единоразово, или потом за ее ежемесячное обслуживание тоже придется платить?)? Заранее спасибо за подробное объяснение!
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SILVER_UA написав:сейчас в Планинум Блэк 3 карты бесплатные же. С июня для Них что-то меняется ?
SILVER_UA, добрый день. У нас новые ПУ. Уточняли об одном из них - White.
Меня тоже интересует данный вопрос. Карты действуют по условиям пакета "Платинум Блэк" до конца их срока действия? Если у моих карт срок действия разный (по USD и EUR - один срок, по гривневой - другой), то как считается дата окончания срока действия пакета? По основной (гривневой) или все же по EUR, за которую по окончании ее срока действия придется заплатить 50 грн (это единоразово, или потом за ее ежемесячное обслуживание тоже придется платить?)? Заранее спасибо за подробное объяснение!
Поддерживаю вопрос, сейчас есть "Платинум Блэк", действовать ещё могут 4 года, будет ли по ним автоматически изменён ТП (если да, то меня будут спрашивать о новом ТП или автоматом на что-то переведут?) или они ещё 4 года будут действовать на старых условиях ?
Annet_ написав:Карты действуют по условиям пакета "Платинум Блэк" до конца их срока действия? Если у моих карт срок действия разный (по USD и EUR - один срок, по гривневой - другой), то как считается дата окончания срока действия пакета? По основной (гривневой) или все же по EUR, за которую по окончании ее срока действия придется заплатить 50 грн (это единоразово, или потом за ее ежемесячное обслуживание тоже придется платить?)? Заранее спасибо за подробное объяснение!
Annet_, добрый день. При перевыпуске по окончанию срока действия карты с августа 2020 и позже, карты будут выпущены с заменой пакета. Вместе с картой, по которой истекает срок действия, для смены Пакета будут отобраны все карты в старом пакете, при этом перевыпуск таких карт (карты, по которым срок действия не прошел) выполняется по такому алгоритму: - если по карте были финансовые операции за последние 3 месяца - карта отравится на перевыпуск; - если по карте не было финансовых операций за посл. 3 месяца, то карта перевыпущена не будет, при этом по счету будет выполнена смена условий на новый пакет.
Skiw написав:Поддерживаю вопрос, сейчас есть "Платинум Блэк", действовать ещё могут 4 года, будет ли по ним автоматически изменён ТП (если да, то меня будут спрашивать о новом ТП или автоматом на что-то переведут?) или они ещё 4 года будут действовать на старых условиях ?
Старый пакет действует до окончания срока действия карт. После перевыпуска карт будет замена пакета. Никто принудительно в другой пакет переводить не будет.
Skiw написав:Поддерживаю вопрос, сейчас есть "Платинум Блэк", действовать ещё могут 4 года, будет ли по ним автоматически изменён ТП (если да, то меня будут спрашивать о новом ТП или автоматом на что-то переведут?) или они ещё 4 года будут действовать на старых условиях ?
Skiw, добрый день. Старые ПУ действуют до конца срока. Но если будет перевыпуск по другой причине (утеря, кража и т.д.) - нужно будет выбрать новый ПУ.
Annet_ написав:Карты действуют по условиям пакета "Платинум Блэк" до конца их срока действия? Если у моих карт срок действия разный (по USD и EUR - один срок, по гривневой - другой), то как считается дата окончания срока действия пакета? По основной (гривневой) или все же по EUR, за которую по окончании ее срока действия придется заплатить 50 грн (это единоразово, или потом за ее ежемесячное обслуживание тоже придется платить?)? Заранее спасибо за подробное объяснение!
Annet_, добрый день. При перевыпуске по окончанию срока действия карты с августа 2020 и позже, карты будут выпущены с заменой пакета. Вместе с картой, по которой истекает срок действия, для смены Пакета будут отобраны все карты в старом пакете, при этом перевыпуск таких карт (карты, по которым срок действия не прошел) выполняется по такому алгоритму: - если по карте были финансовые операции за последние 3 месяца - карта отравится на перевыпуск; - если по карте не было финансовых операций за посл. 3 месяца, то карта перевыпущена не будет, при этом по счету будет выполнена смена условий на новый пакет.
Спасибо за ответ, но один вопрос все же остался без ответа. За третью карту (EUR), не входящую в бесплатный пакет, комиссия в 50 грн (правильно?) платится единоразово, или нужно будет что-то платить и за ее обслуживание ежемесячно? Спасибо!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо-код: DNVFS7A