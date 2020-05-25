Annet_ написав: Карты действуют по условиям пакета "Платинум Блэк" до конца их срока действия? Если у моих карт срок действия разный (по USD и EUR - один срок, по гривневой - другой), то как считается дата окончания срока действия пакета? По основной (гривневой) или все же по EUR, за которую по окончании ее срока действия придется заплатить 50 грн (это единоразово, или потом за ее ежемесячное обслуживание тоже придется платить?)?

Заранее спасибо за подробное объяснение! Карты действуют по условиям пакета "Платинум Блэк" до конца их срока действия? Если у моих карт срок действия разный (по USD и EUR - один срок, по гривневой - другой), то как считается дата окончания срока действия пакета? По основной (гривневой) или все же по EUR, за которую по окончании ее срока действия придется заплатить 50 грн (это единоразово, или потом за ее ежемесячное обслуживание тоже придется платить?)?Заранее спасибо за подробное объяснение!

Annet_, добрый день. При перевыпуске по окончанию срока действия карты с августа 2020 и позже, карты будут выпущены с заменой пакета. Вместе с картой, по которой истекает срок действия, для смены Пакета будут отобраны все карты в старом пакете, при этом перевыпуск таких карт (карты, по которым срок действия не прошел) выполняется по такому алгоритму:- если по карте были финансовые операции за последние 3 месяца - карта отравится на перевыпуск;- если по карте не было финансовых операций за посл. 3 месяца, то карта перевыпущена не будет, при этом по счету будет выполнена смена условий на новый пакет.