Annet_ написав:Карты действуют по условиям пакета "Платинум Блэк" до конца их срока действия? Если у моих карт срок действия разный (по USD и EUR - один срок, по гривневой - другой), то как считается дата окончания срока действия пакета? По основной (гривневой) или все же по EUR, за которую по окончании ее срока действия придется заплатить 50 грн (это единоразово, или потом за ее ежемесячное обслуживание тоже придется платить?)? Заранее спасибо за подробное объяснение!
Annet_, добрый день. При перевыпуске по окончанию срока действия карты с августа 2020 и позже, карты будут выпущены с заменой пакета. Вместе с картой, по которой истекает срок действия, для смены Пакета будут отобраны все карты в старом пакете, при этом перевыпуск таких карт (карты, по которым срок действия не прошел) выполняется по такому алгоритму: - если по карте были финансовые операции за последние 3 месяца - карта отравится на перевыпуск; - если по карте не было финансовых операций за посл. 3 месяца, то карта перевыпущена не будет, при этом по счету будет выполнена смена условий на новый пакет.
Если срок действия валютных карт истекает раньше (со счёта, к которому открыты данные карты, открыт ощадный рахунок), чем у гривневой, и их не перевыпускать (ждать когда закончится срок действия основной карты), данные валютные счета будут закрыты (разница в сроках действия карт больше года)?
Skiw написав:Поддерживаю вопрос, сейчас есть "Платинум Блэк", действовать ещё могут 4 года, будет ли по ним автоматически изменён ТП (если да, то меня будут спрашивать о новом ТП или автоматом на что-то переведут?) или они ещё 4 года будут действовать на старых условиях ?
Skiw, добрый день. Старые ПУ действуют до конца срока. Но если будет перевыпуск по другой причине (утеря, кража и т.д.) - нужно будет выбрать новый ПУ.
Речь идёт об одной карте - в UAH, на неё завязан ПУ, валютные карты к ней идут паровозом ? т.е. если перевыпуск по другой причине (утеря, кража и т.д.) именно карты UAH - то требуется смена пакета, а если перевыпуск по другой причине (утеря, кража и т.д.) одно валютной карты - смены ПУ не будет ?
Annet_ написав:Карты действуют по условиям пакета "Платинум Блэк" до конца их срока действия? Если у моих карт срок действия разный (по USD и EUR - один срок, по гривневой - другой), то как считается дата окончания срока действия пакета? По основной (гривневой) или все же по EUR, за которую по окончании ее срока действия придется заплатить 50 грн (это единоразово, или потом за ее ежемесячное обслуживание тоже придется платить?)? Заранее спасибо за подробное объяснение!
Annet_, добрый день. При перевыпуске по окончанию срока действия карты с августа 2020 и позже, карты будут выпущены с заменой пакета. Вместе с картой, по которой истекает срок действия, для смены Пакета будут отобраны все карты в старом пакете, при этом перевыпуск таких карт (карты, по которым срок действия не прошел) выполняется по такому алгоритму: - если по карте были финансовые операции за последние 3 месяца - карта отравится на перевыпуск; - если по карте не было финансовых операций за посл. 3 месяца, то карта перевыпущена не будет, при этом по счету будет выполнена смена условий на новый пакет.
Спасибо за ответ, но один вопрос все же остался без ответа. За третью карту (EUR), не входящую в бесплатный пакет, комиссия в 50 грн (правильно?) платится единоразово, или нужно будет что-то платить и за ее обслуживание ежемесячно? Спасибо!
Если перевыпуск автоматический, все карты/счета старого Пакета на новый Пакет будут переведены бесплатно (даже если их 3 и более). Если карты автоматически не перевыпущены, нужно заказывать перевыпуск самостоятельно. Тогда за третью карту нужно будет доплачивать согласно выбранного тарифа (это плата за выпуск карты, не за ежемесячное обслуживание). Если перевыпуск автоматический, Комфорт и Ультра перевыпускаются по умолчанию на White, Блек и Блек + на Black. Но клиент всегда может выбрать любой другой из трех ПУ.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Пон 25 тра, 2020 16:23, всього редагувалось 1 раз.
Спасибо, я читал эту информацию перед тем как задать вопрос. Но для меня по прежнему не ясна последовательность списаний. Например, ежемесячно часть, которая списывается идет как регулярная трата для максимки? Она без процентов может оплачена с кредитного лимита?
Alfa_Bank написав:
Menwyy написав:Коллеги, а кто ткнет носом на пример работы легкой рассрочки? Вроде все помнил, а тут закрались сомнения. Или линку на сайт или может на финансах расписывали...спасибо
Kevin написав:Если срок действия валютных карт истекает раньше (со счёта, к которому открыты данные карты, открыт ощадный рахунок), чем у гривневой, и их не перевыпускать (ждать когда закончится срок действия основной карты), данные валютные счета будут закрыты (разница в сроках действия карт больше года)?
Если по счету нет движения больше 12 мес., он может быть закрыт банком. Если нет, то аннулирован будет пластик, а счет останется.
Skiw написав:Речь идёт об одной карте - в UAH, на неё завязан ПУ, валютные карты к ней идут паровозом ? т.е. если перевыпуск по другой причине (утеря, кража и т.д.) именно карты UAH - то требуется смена пакета, а если перевыпуск по другой причине (утеря, кража и т.д.) одно валютной карты - смены ПУ не будет ?
Не совсем поняла мысль по паровоз( Любой перевыпуск по утере/краже и т.д. требует изменения ПУ. Перевыпуск карт на тарифы старого пакета услуг невозможен. Если нужен перевыпуск гривневой карты - будет смена ПУ для гривны, остальные счета на старых условиях. Перевыпуск одного валютного счета - смена ПУ для гривны и валютного счета. Если есть второй валютный - по нему остаются старые условия. Основной счет в гривне на новый ПУ перевыпускается обязательно.
Menwyy написав:Спасибо, я читал эту информацию перед тем как задать вопрос. Но для меня по прежнему не ясна последовательность списаний. Например, ежемесячно часть, которая списывается идет как регулярная трата для максимки? Она без процентов может оплачена с кредитного лимита?
Alfa_Bank написав:
Menwyy написав:Коллеги, а кто ткнет носом на пример работы легкой рассрочки? Вроде все помнил, а тут закрались сомнения. Или линку на сайт или может на финансах расписывали...спасибо