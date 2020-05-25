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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8602860386048605>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:46

  Alfa_Bank написав:
  Skiw написав:Речь идёт об одной карте - в UAH, на неё завязан ПУ, валютные карты к ней идут паровозом ?
т.е. если перевыпуск по другой причине (утеря, кража и т.д.) именно карты UAH - то требуется смена пакета, а если перевыпуск по другой причине (утеря, кража и т.д.) одно валютной карты - смены ПУ не будет ?

Не совсем поняла мысль по паровоз(
Любой перевыпуск по утере/краже и т.д. требует изменения ПУ. Перевыпуск карт на тарифы старого пакета услуг невозможен. Если нужен перевыпуск гривневой карты - будет смена ПУ для гривны, остальные счета на старых условиях. Перевыпуск одного валютного счета - смена ПУ для гривны и валютного счета. Если есть второй валютный - по нему остаются старые условия. Основной счет в гривне на новый ПУ перевыпускается обязательно.

По мне так лучше менять все карты на пакет, если одну из карт приходится поменять по любой причине. Разные условия для разных карт, которые были в пакете - будет путаница.
Если я все правильно уяснил с объяснения.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:49

3 валюты

короче говоря 3 карты бесплатно в новых тарифах можно получить только если к августу заканчивается срок действия какой-то из карт ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:49

  Alfa_Bank написав:Если перевыпуск автоматический, все карты/счета старого Пакета на новый Пакет будут переведены бесплатно (даже если их 3 и более). Если карты автоматически не перевыпущены, нужно заказывать перевыпуск самостоятельно. Тогда за третью карту нужно будет доплачивать согласно выбранного тарифа (это плата за выпуск карты, не за ежемесячное обслуживание).
Если перевыпуск автоматический, Комфорт и Ультра перевыпускаются по умолчанию на White, Блек и Блек + на Black. Но клиент всегда может выбрать любой другой из трех ПУ.

Т.е., если при автоматическом перевыпуске я захочу не по умолчанию Black, а White, то мне придется заплатить за третью карту? Сколько это на сегодня?
И есть ли на сегодня плата за ежемесячное обслуживание третьей карты (помимо платы за ее выпуск)?
Спасибо!
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:50

  Alfa_Bank написав:
  Skiw написав:Речь идёт об одной карте - в UAH, на неё завязан ПУ, валютные карты к ней идут паровозом ?
т.е. если перевыпуск по другой причине (утеря, кража и т.д.) именно карты UAH - то требуется смена пакета, а если перевыпуск по другой причине (утеря, кража и т.д.) одно валютной карты - смены ПУ не будет ?

Не совсем поняла мысль по паровоз(
Любой перевыпуск по утере/краже и т.д. требует изменения ПУ. Перевыпуск карт на тарифы старого пакета услуг невозможен. Если нужен перевыпуск гривневой карты - будет смена ПУ для гривны, остальные счета на старых условиях. Перевыпуск одного валютного счета - смена ПУ для гривны и валютного счета. Если есть второй валютный - по нему остаются старые условия. Основной счет в гривне на новый ПУ перевыпускается обязательно.

гм, тогда я тоже ничего не не понимаю :) ладно, не буду засорять эфир - карты в сейф и через 4 года вернусь к этому вопросу.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:51

  SILVER_UA написав:короче говоря 3 карты бесплатно в новых тарифах можно получить только если к августу заканчивается срок действия какой-то из карт ?

С августа. И если перевыпуск будет автоматический.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:56

  Annet_ написав:
  Alfa_Bank написав:Если перевыпуск автоматический, все карты/счета старого Пакета на новый Пакет будут переведены бесплатно (даже если их 3 и более). Если карты автоматически не перевыпущены, нужно заказывать перевыпуск самостоятельно. Тогда за третью карту нужно будет доплачивать согласно выбранного тарифа (это плата за выпуск карты, не за ежемесячное обслуживание).
Если перевыпуск автоматический, Комфорт и Ультра перевыпускаются по умолчанию на White, Блек и Блек + на Black. Но клиент всегда может выбрать любой другой из трех ПУ.

Т.е., если при автоматическом перевыпуске я захочу не по умолчанию Black, а White, то мне придется заплатить за третью карту? Сколько это на сегодня?
И есть ли на сегодня плата за ежемесячное обслуживание третьей карты (помимо платы за ее выпуск)?
Спасибо!


Если захотите другой пакет - верно. Для White - 50 грн (2 usd 2 евро). Отдельной ежемесячной платы за 3-ю карту нет.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:08

  Alfa_Bank написав:
  SILVER_UA написав:короче говоря 3 карты бесплатно в новых тарифах можно получить только если к августу заканчивается срок действия какой-то из карт ?

С августа. И если перевыпуск будет автоматический.

ах, с августа, да.
Как понять перевыпуск будет автоматический или нет ?
2 бесплатные карты это одна по любому в гривне или можно сразу же бесплатно взять 2 валютных ?
также не вижу тарифов, где указано сколько стоит 3-я платная карта для новых тарифов Блэк или Графит ? Выше писали 50 грн. за вайт вроде.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:35

Re: Альфа-Банк

А разве у легкой рассрочки кроме 0,01% есть еще какие-то комиссии?

Alfa_Bank написав:
  Menwyy написав:Спасибо, я читал эту информацию перед тем как задать вопрос. Но для меня по прежнему не ясна последовательность списаний. Например, ежемесячно часть, которая списывается идет как регулярная трата для максимки? Она без процентов может оплачена с кредитного лимита?
Alfa_Bank написав:[quote="4971106:Menwyy"]Коллеги, а кто ткнет носом на пример работы легкой рассрочки? Вроде все помнил, а тут закрались сомнения. Или линку на сайт или может на финансах расписывали...спасибо

Menwyy, добрый день. https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ozstrochka.

Ежемесячно часть рассрочки (ОМП + % + комиссия) переносится в сумму задолженности по карте. Для карты эти операции учитываются как покупки и входят в ЛП.[/quote]
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:58

adieu

третий год обслуживаюсь на Pt Black,
за последние 12 мес. оборот под лям,
только дебетные карты,

решил купить монитор в рассрочку (5 платежей) на moyo. Сумма 6 тыс.грн.
альфа отказал. На днях пойду закрою все счета в альфе и валютный депозит сниму.

Подскажите, куда лучше перейти, и так чтоб с кредитным плечом?
(Раньше никогда не пользовался кредитными картами, поэтому профан в этом)
Востаннє редагувалось neznyn в Пон 25 тра, 2020 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:00

  neznyn написав:Подскажите, куда лучше перейти, и так чтоб с кредитным плечом?
(Раньше никогда не пользовался кредитными картами, поэтому профан в этом)

Монобанк, Абанк
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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