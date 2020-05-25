Если перевыпуск автоматический, все карты/счета старого Пакета на новый Пакет будут переведены бесплатно (даже если их 3 и более). Если карты автоматически не перевыпущены, нужно заказывать перевыпуск самостоятельно. Тогда за третью карту нужно будет доплачивать согласно выбранного тарифа (это плата за выпуск карты, не за ежемесячное обслуживание).Если перевыпуск автоматический, Комфорт и Ультра перевыпускаются по умолчанию на White, Блек и Блек + на Black. Но клиент всегда может выбрать любой другой из трех ПУ.