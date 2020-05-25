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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:09
Alfa_Bank написав:
Любой перевыпуск по утере/краже и т.д. требует изменения ПУ. Перевыпуск карт на тарифы старого пакета услуг невозможен. Если нужен перевыпуск гривневой карты - будет смена ПУ для гривны, остальные счета на старых условиях. Перевыпуск одного валютного счета - смена ПУ для гривны и валютного счета. Если есть второй валютный - по нему остаются старые условия. Основной счет в гривне на новый ПУ перевыпускается обязательно.
тобто карти поступово будуть переходити з старого пакета на новий по мірі закінчення їх строку дії?
і буде ситуація коли у клієнта діє одночасно два пакета?
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Додано: Пон 25 тра, 2020 18:22
Вкладчик1234 написав: neznyn написав:
Подскажите, куда лучше перейти, и так чтоб с кредитным плечом?
(Раньше никогда не пользовался кредитными картами, поэтому профан в этом)
Монобанк, Абанк
принял.
Правекс-банковские кр.карты сейчас показывает простобанк.уа в топе. Они совсем ни о чем?
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Додано: Пон 25 тра, 2020 18:24
Здравствуйте Уважаемый представитель банка! Вопрос по кэшью клубу: если я по собственному желанию заменю пакет с «Ультра» на «Вайт» - сохранится ли мой статус в кэшью клубе? (Касательно количества категорий»). Или опять придется начинать все с нуля, то есть со статуса «Новичок»? Спасибо.
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