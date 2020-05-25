Додано: Пон 25 тра, 2020 18:51

neznyn написав: Они совсем ни о чем? Они совсем ни о чем?

У разных банков есть свои заморочки в обслуживании. Самые простые кредитки — Уни от Привата (до 55 дней льготного периода, без кешбека), Зелена от А-Банка и Черная от monobank (оба дают до 62 дней и имеет аналогичный принцип по кешбеку).Это карты для начинающих/новичков.Последние два (А-Банк и monobank) предлагаю кешбек до 50 грн за открытие карты по реферальной ссылке друга/знакомого (у ряда пользователей они в подписи сообщения размещены).У monobank хорошее мобильное приложение и не такое загруженное, как от Привата. А-Банк по удобству в приложении проигрывает обоим...Если сравнивать рассрочки (в магазинах-партнерах), то у monobank очередной платеж по покупке частями уйдет за счёт кредитных средств без комиссии. А-Банк и Приват без комиссии списывают только в счёт личных средств.Выбор за Вами )