Alfa_Bank написав:Любой перевыпуск по утере/краже и т.д. требует изменения ПУ. Перевыпуск карт на тарифы старого пакета услуг невозможен. Если нужен перевыпуск гривневой карты - будет смена ПУ для гривны, остальные счета на старых условиях. Перевыпуск одного валютного счета - смена ПУ для гривны и валютного счета. Если есть второй валютный - по нему остаются старые условия. Основной счет в гривне на новый ПУ перевыпускается обязательно.
тобто карти поступово будуть переходити з старого пакета на новий по мірі закінчення їх строку дії? і буде ситуація коли у клієнта діє одночасно два пакета?
Здравствуйте Уважаемый представитель банка! Вопрос по кэшью клубу: если я по собственному желанию заменю пакет с «Ультра» на «Вайт» - сохранится ли мой статус в кэшью клубе? (Касательно количества категорий»). Или опять придется начинать все с нуля, то есть со статуса «Новичок»? Спасибо.
У разных банков есть свои заморочки в обслуживании. Самые простые кредитки — Уни от Привата (до 55 дней льготного периода, без кешбека), Зелена от А-Банка и Черная от monobank (оба дают до 62 дней и имеет аналогичный принцип по кешбеку). Это карты для начинающих/новичков.
Последние два (А-Банк и monobank) предлагаю кешбек до 50 грн за открытие карты по реферальной ссылке друга/знакомого (у ряда пользователей они в подписи сообщения размещены).
У monobank хорошее мобильное приложение и не такое загруженное, как от Привата. А-Банк по удобству в приложении проигрывает обоим...
Если сравнивать рассрочки (в магазинах-партнерах), то у monobank очередной платеж по покупке частями уйдет за счёт кредитных средств без комиссии. А-Банк и Приват без комиссии списывают только в счёт личных средств.
Выбор за Вами )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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neznyn написав:Правекс-банковские кр.карты сейчас показывает простобанк.уа в топе. Они совсем ни о чем?
1. Реальных отзывов мало, т.к. правекс не очень-то работает с "ритейлом". Скорее всего выдаёт кредитки зарплатникам, и "випам" 2. Встречал отзывы про его заторможенность и бюрократичность. То, что в других банках делается "онлайн", в правексе может потребовать более одного визита в банк
Вообще "госы" и "европейцы" (и другие иностранцы) очень придирчивы и бюрократичны
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
neznyn написав:третий год обслуживаюсь на Pt Black, за последние 12 мес. оборот под лям, только дебетные карты,
решил купить монитор в рассрочку (5 платежей) на moyo. Сумма 6 тыс.грн. альфа отказал. На днях пойду закрою все счета в альфе и валютный депозит сниму.
Подскажите, куда лучше перейти, и так чтоб с кредитным плечом? (Раньше никогда не пользовался кредитными картами, поэтому профан в этом)
а кредитный лимит у Вас есть? может, это не альфа отказала, а неправильно оформили заказ. у меня был отказ из-за несовпадения финномера с указанным в магазине, пришлось просто переоформить покупку на финномер и все ок.
neznyn написав:третий год обслуживаюсь на Pt Black, за последние 12 мес. оборот под лям, только дебетные карты,
решил купить монитор в рассрочку (5 платежей) на moyo. Сумма 6 тыс.грн. альфа отказал. На днях пойду закрою все счета в альфе и валютный депозит сниму.
Подскажите, куда лучше перейти, и так чтоб с кредитным плечом? (Раньше никогда не пользовался кредитными картами, поэтому профан в этом)
А зачем закрывать то? Когда депо приносили и дебетками пользовались - не ради кредита то наверное. Так пусть и остаётся. А за кредитом можно и в другие банки сходить, на такую сумму и приват и моно может дать без проблем. Просто банку потеря на уровне погрешности, а вам искать новый банк. Мне Алла тоже отказывала в кредите года 2 назад, не смотря на несколько успешно закрытых кредитов у неё, положительной кредитной истории в БКИ, наличии депозитов, в десятки раз превышающих сумму запрошеного кредита. Это ИМХО, решать, понятно вам.
neznyn написав:третий год обслуживаюсь на Pt Black, за последние 12 мес. оборот под лям, только дебетные карты,
решил купить монитор в рассрочку (5 платежей) на moyo. Сумма 6 тыс.грн. альфа отказал. На днях пойду закрою все счета в альфе и валютный депозит сниму.
Подскажите, куда лучше перейти, и так чтоб с кредитным плечом? (Раньше никогда не пользовался кредитными картами, поэтому профан в этом)
а кредитный лимит у Вас есть? может, это не альфа отказала, а неправильно оформили заказ. у меня был отказ из-за несовпадения финномера с указанным в магазине, пришлось просто переоформить покупку на финномер и все ок.
для полноты эксперимента звонил в горячку альфы оформить кредитку альфа-коннект, т.к. у меня фин.номер есть контрактный UMС (такой вот я махровый). Угадайте их решение