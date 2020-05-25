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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8602860386048605

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:09

  Alfa_Bank написав:Любой перевыпуск по утере/краже и т.д. требует изменения ПУ. Перевыпуск карт на тарифы старого пакета услуг невозможен. Если нужен перевыпуск гривневой карты - будет смена ПУ для гривны, остальные счета на старых условиях. Перевыпуск одного валютного счета - смена ПУ для гривны и валютного счета. Если есть второй валютный - по нему остаются старые условия. Основной счет в гривне на новый ПУ перевыпускается обязательно.


тобто карти поступово будуть переходити з старого пакета на новий по мірі закінчення їх строку дії?
і буде ситуація коли у клієнта діє одночасно два пакета?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:22

  Вкладчик1234 написав:
  neznyn написав:Подскажите, куда лучше перейти, и так чтоб с кредитным плечом?
(Раньше никогда не пользовался кредитными картами, поэтому профан в этом)

Монобанк, Абанк

принял.
:?: Правекс-банковские кр.карты сейчас показывает простобанк.уа в топе. Они совсем ни о чем?
neznyn
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:24

Re: Альфа-Банк

Здравствуйте Уважаемый представитель банка! Вопрос по кэшью клубу: если я по собственному желанию заменю пакет с «Ультра» на «Вайт» - сохранится ли мой статус в кэшью клубе? (Касательно количества категорий»). Или опять придется начинать все с нуля, то есть со статуса «Новичок»? Спасибо.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:51

Re: Альфа-Банк

  neznyn написав:Они совсем ни о чем?
У разных банков есть свои заморочки в обслуживании. Самые простые кредитки — Уни от Привата (до 55 дней льготного периода, без кешбека), Зелена от А-Банка и Черная от monobank (оба дают до 62 дней и имеет аналогичный принцип по кешбеку).
Это карты для начинающих/новичков.

Последние два (А-Банк и monobank) предлагаю кешбек до 50 грн за открытие карты по реферальной ссылке друга/знакомого (у ряда пользователей они в подписи сообщения размещены).

У monobank хорошее мобильное приложение и не такое загруженное, как от Привата. А-Банк по удобству в приложении проигрывает обоим...

Если сравнивать рассрочки (в магазинах-партнерах), то у monobank очередной платеж по покупке частями уйдет за счёт кредитных средств без комиссии. А-Банк и Приват без комиссии списывают только в счёт личных средств.

Выбор за Вами )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:02

Чим це грозить імяреку?
https://alfabank.ua/upload/Changes_Tari ... 062020.pdf
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:11

  neznyn написав:Правекс-банковские кр.карты сейчас показывает простобанк.уа в топе. Они совсем ни о чем?

1. Реальных отзывов мало, т.к. правекс не очень-то работает с "ритейлом". Скорее всего выдаёт кредитки зарплатникам, и "випам"
2. Встречал отзывы про его заторможенность и бюрократичность. То, что в других банках делается "онлайн", в правексе может потребовать более одного визита в банк

Вообще "госы" и "европейцы" (и другие иностранцы) очень придирчивы и бюрократичны
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:20

  neznyn написав:третий год обслуживаюсь на Pt Black,
за последние 12 мес. оборот под лям,
только дебетные карты,

решил купить монитор в рассрочку (5 платежей) на moyo. Сумма 6 тыс.грн.
альфа отказал. На днях пойду закрою все счета в альфе и валютный депозит сниму.

Подскажите, куда лучше перейти, и так чтоб с кредитным плечом?
(Раньше никогда не пользовался кредитными картами, поэтому профан в этом)


а кредитный лимит у Вас есть? может, это не альфа отказала, а неправильно оформили заказ. у меня был отказ из-за несовпадения финномера с указанным в магазине, пришлось просто переоформить покупку на финномер и все ок.
orhidf
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:20

  clientage написав:
  Kalgan написав:
  candidat написав:Насколько я понимаю, последний поезд СЭП уходит из Альфы в 17:45.

Так поезда ж вроде отменили :)

В 17:45 ворота депо закрывают

Не для всех :wink:
Я часто отправляю после 18:00 и платежи проходят
Например, сегодня:

Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:32

  neznyn написав:третий год обслуживаюсь на Pt Black,
за последние 12 мес. оборот под лям,
только дебетные карты,

решил купить монитор в рассрочку (5 платежей) на moyo. Сумма 6 тыс.грн.
альфа отказал. На днях пойду закрою все счета в альфе и валютный депозит сниму.

Подскажите, куда лучше перейти, и так чтоб с кредитным плечом?
(Раньше никогда не пользовался кредитными картами, поэтому профан в этом)

А зачем закрывать то?
Когда депо приносили и дебетками пользовались - не ради кредита то наверное. Так пусть и остаётся. А за кредитом можно и в другие банки сходить, на такую сумму и приват и моно может дать без проблем.
Просто банку потеря на уровне погрешности, а вам искать новый банк.
Мне Алла тоже отказывала в кредите года 2 назад, не смотря на несколько успешно закрытых кредитов у неё, положительной кредитной истории в БКИ, наличии депозитов, в десятки раз превышающих сумму запрошеного кредита.
Это ИМХО, решать, понятно вам.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:58

  orhidf написав:
  neznyn написав:третий год обслуживаюсь на Pt Black,
за последние 12 мес. оборот под лям,
только дебетные карты,

решил купить монитор в рассрочку (5 платежей) на moyo. Сумма 6 тыс.грн.
альфа отказал. На днях пойду закрою все счета в альфе и валютный депозит сниму.

Подскажите, куда лучше перейти, и так чтоб с кредитным плечом?
(Раньше никогда не пользовался кредитными картами, поэтому профан в этом)


а кредитный лимит у Вас есть? может, это не альфа отказала, а неправильно оформили заказ. у меня был отказ из-за несовпадения финномера с указанным в магазине, пришлось просто переоформить покупку на финномер и все ок.

для полноты эксперимента звонил в горячку альфы оформить кредитку альфа-коннект, т.к. у меня фин.номер есть контрактный UMС (такой вот я махровый). Угадайте их решение :)
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