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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8603860486058606

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:02

  Skiw написав:
  neznyn написав:третий год обслуживаюсь на Pt Black,
за последние 12 мес. оборот под лям,
только дебетные карты,

решил купить монитор в рассрочку (5 платежей) на moyo. Сумма 6 тыс.грн.
альфа отказал. На днях пойду закрою все счета в альфе и валютный депозит сниму.

Подскажите, куда лучше перейти, и так чтоб с кредитным плечом?
(Раньше никогда не пользовался кредитными картами, поэтому профан в этом)

А зачем закрывать то?
Когда депо приносили и дебетками пользовались - не ради кредита то наверное. Так пусть и остаётся. А за кредитом можно и в другие банки сходить, на такую сумму и приват и моно может дать без проблем.
Просто банку потеря на уровне погрешности, а вам искать новый банк.
Мне Алла тоже отказывала в кредите года 2 назад, не смотря на несколько успешно закрытых кредитов у неё, положительной кредитной истории в БКИ, наличии депозитов, в десятки раз превышающих сумму запрошеного кредита.
Это ИМХО, решать, понятно вам.

Банк imho должен ходить за клиентом. Не наоборот. Платить даже мизерную абонку за Pt black просто чтоб "не закрывать", не вижу смысла в т.ч.
neznyn
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:43

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Если срок действия валютных карт истекает раньше (со счёта, к которому открыты данные карты, открыт ощадный рахунок), чем у гривневой, и их не перевыпускать (ждать когда закончится срок действия основной карты), данные валютные счета будут закрыты (разница в сроках действия карт больше года)?

Если по счету нет движения больше 12 мес., он может быть закрыт банком. Если нет, то аннулирован будет пластик, а счет останется.


Даже если к счёту привязан депозит?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:50

Alfa_Bank, а что с пенсионерами и их пакетами? :?:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:44

Re: Альфа-Банк

sms -інформуванняабо альтернативні канали передачі повідомленьна мобільний телефон про здійснення будь-якої операції по Рахунку/Рахункам (Прим 21)
25 грн.(1us d, 1euro)/міс. ,для зарплатних карток клієнтів Банку-Не тарифікується00

Аппетитно. :mrgreen:
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