neznyn написав:третий год обслуживаюсь на Pt Black, за последние 12 мес. оборот под лям, только дебетные карты,
решил купить монитор в рассрочку (5 платежей) на moyo. Сумма 6 тыс.грн. альфа отказал. На днях пойду закрою все счета в альфе и валютный депозит сниму.
Подскажите, куда лучше перейти, и так чтоб с кредитным плечом? (Раньше никогда не пользовался кредитными картами, поэтому профан в этом)
А зачем закрывать то? Когда депо приносили и дебетками пользовались - не ради кредита то наверное. Так пусть и остаётся. А за кредитом можно и в другие банки сходить, на такую сумму и приват и моно может дать без проблем. Просто банку потеря на уровне погрешности, а вам искать новый банк. Мне Алла тоже отказывала в кредите года 2 назад, не смотря на несколько успешно закрытых кредитов у неё, положительной кредитной истории в БКИ, наличии депозитов, в десятки раз превышающих сумму запрошеного кредита. Это ИМХО, решать, понятно вам.
Банк imho должен ходить за клиентом. Не наоборот. Платить даже мизерную абонку за Pt black просто чтоб "не закрывать", не вижу смысла в т.ч.
Kevin написав:Если срок действия валютных карт истекает раньше (со счёта, к которому открыты данные карты, открыт ощадный рахунок), чем у гривневой, и их не перевыпускать (ждать когда закончится срок действия основной карты), данные валютные счета будут закрыты (разница в сроках действия карт больше года)?
Если по счету нет движения больше 12 мес., он может быть закрыт банком. Если нет, то аннулирован будет пластик, а счет останется.
sms -інформуванняабо альтернативні канали передачі повідомленьна мобільний телефон про здійснення будь-якої операції по Рахунку/Рахункам (Прим 21) 25 грн.(1us d, 1euro)/міс. ,для зарплатних карток клієнтів Банку-Не тарифікується00
+ условный платеж за пакет 25 грн. Аппетитно. Начинается эра свинобанков
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
mephala написав:З того що вже зараз видно по вайт ВС комфорт Підняли ліміт зняття в банкоматі з 5К до 30К Підняли вартість пакету з 10 грн до 25 грн Підняли ліміт залишку для безкоштовності з 20К до 50К Підняли суму операцій для безкоштовності з 2К до 2,5К Підняли кількість операцій для безкоштовності з 8 до 10 Підняли коміс за зняття понад ліміт з 1%+20грн до 2% мін25грн Підняли кількість безкоштовних карток з 1 до 2
виклали повні тарифи тому продовжимо: Підняли смс інформування з 8 грн до 25 грн Зменшили вартість зміни пін-коду в банкоматах з 5грн до 0грн.
ЗІ питання до офпреду. поясніть пункти нових тарифів 5.5 - які саме операції підпадають під цей пункт 7 - раніше була конвертація а тепер обмін. які операції підпадають під коміс?
Доброго времени суток, народ! Скажите, а давно Альфа изменила формулу начисления кэшбэка по категориям? Раньше было "округление до меньшего парного числа", и на это число - уже считался процент. Сейчас округления нет, и процент считается прямо от суммы покупки. Т.е. сейчас начисляют чуточку больше. Что-то я не видел, чтобы кто-то об этом упоминал...
И, чтобы два раза не писать (а то я с утра уже свой лимит сообщений превысил): кто-нибудь уже пользовался этой акцией с "Новой Почтой": "Онлайн дешевше" (там, где фиксация тарифа 20 грн за наложенный платеж)? Если да, можете рассказать детально, что там делать? И какую карту в кошелек MasterPass подвязывать?