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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8605860686078608>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 06:41

  anikola13 написав:mephala
Хорошо заметили. Оф.представитель дайте полный список операций, который попадают в пункты 5.5 и 7.

Присоединяюсь к вопросу.
Многоуважаемая Alfa_Bank, "огласссите ввессь сппписк, пжлста!" (с. Операция Ы) по пункту 5.5.
Спасибо огромное заранее!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 08:23

  SILVER_UA написав:
  Alfa_Bank написав:
  SILVER_UA написав:короче говоря 3 карты бесплатно в новых тарифах можно получить только если к августу заканчивается срок действия какой-то из карт ?

С августа. И если перевыпуск будет автоматический.

ах, с августа, да.
Как понять перевыпуск будет автоматический или нет ?
2 бесплатные карты это одна по любому в гривне или можно сразу же бесплатно взять 2 валютных ?
также не вижу тарифов, где указано сколько стоит 3-я платная карта для новых тарифов Блэк или Графит ? Выше писали 50 грн. за вайт вроде.

При автоматическом перевыпуске, клиент заранее получает смс с информацией об этом.
Две бесплатныйх включают 1 осн. в грн.
Тарифы:
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... .05.20.pdf.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 08:26

  Menwyy написав:А разве у легкой рассрочки кроме 0,01% есть еще какие-то комиссии?

Прошу меня извинить. У Легкой рассрочки будет так: Ежемесячно часть рассрочки (ОМП + %) переносится в сумму задолженности по карте. Для карты эти операции учитываются как покупки и входят в ЛП.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 08:32

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Любой перевыпуск по утере/краже и т.д. требует изменения ПУ. Перевыпуск карт на тарифы старого пакета услуг невозможен. Если нужен перевыпуск гривневой карты - будет смена ПУ для гривны, остальные счета на старых условиях. Перевыпуск одного валютного счета - смена ПУ для гривны и валютного счета. Если есть второй валютный - по нему остаются старые условия. Основной счет в гривне на новый ПУ перевыпускается обязательно.


тобто карти поступово будуть переходити з старого пакета на новий по мірі закінчення їх строку дії?
і буде ситуація коли у клієнта діє одночасно два пакета?

mephala, доброго дня. Клієнт може залишити кілька рахунків в старому Пакеті (вони будуть на старих тарифах до закінчення терміну дії картки). Але гривнева основна картка переходить в новий ПУ обов'язково.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 08:34

  Stargazer212 написав:Здравствуйте Уважаемый представитель банка! Вопрос по кэшью клубу: если я по собственному желанию заменю пакет с «Ультра» на «Вайт» - сохранится ли мой статус в кэшью клубе? (Касательно количества категорий»). Или опять придется начинать все с нуля, то есть со статуса «Новичок»? Спасибо.

Stargazer212, добрый день. Все сохранится.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 08:38

  rollo написав:Alfa_Bank, а что с пенсионерами и их пакетами? :?:

rollo, добрый день. https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... .05.20.pdf.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 08:55

  Alfa_Bank написав:
  Stargazer212 написав:Здравствуйте Уважаемый представитель банка! Вопрос по кэшью клубу: если я по собственному желанию заменю пакет с «Ультра» на «Вайт» - сохранится ли мой статус в кэшью клубе? (Касательно количества категорий»). Или опять придется начинать все с нуля, то есть со статуса «Новичок»? Спасибо.

Stargazer212, добрый день. Все сохранится.

Благодарю за ответ!
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 08:55

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:по пункту 5.5.

Тут же жалілися, що сторонній P2P інколи служба безпеки "полюбляла" блокувати. От і знайшли рішення: ви нам 2% і користуйтеся на здоров'я
stryzhko
 
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Alfa_Bank, що таке пункт "п.7 обмін" в тарифах по нових пакетах?
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:22

  stryzhko написав:
Искатель написав:по пункту 5.5.

Тут же жалілися, що сторонній P2P інколи служба безпеки "полюбляла" блокувати. От і знайшли рішення: ви нам 2% і користуйтеся на здоров'я


Это что же, Алла приобрела окончательный статус говнобанка?
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