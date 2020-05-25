SILVER_UA написав:короче говоря 3 карты бесплатно в новых тарифах можно получить только если к августу заканчивается срок действия какой-то из карт ?
С августа. И если перевыпуск будет автоматический.
ах, с августа, да. Как понять перевыпуск будет автоматический или нет ? 2 бесплатные карты это одна по любому в гривне или можно сразу же бесплатно взять 2 валютных ? также не вижу тарифов, где указано сколько стоит 3-я платная карта для новых тарифов Блэк или Графит ? Выше писали 50 грн. за вайт вроде.
Alfa_Bank написав:Любой перевыпуск по утере/краже и т.д. требует изменения ПУ. Перевыпуск карт на тарифы старого пакета услуг невозможен. Если нужен перевыпуск гривневой карты - будет смена ПУ для гривны, остальные счета на старых условиях. Перевыпуск одного валютного счета - смена ПУ для гривны и валютного счета. Если есть второй валютный - по нему остаются старые условия. Основной счет в гривне на новый ПУ перевыпускается обязательно.
тобто карти поступово будуть переходити з старого пакета на новий по мірі закінчення їх строку дії? і буде ситуація коли у клієнта діє одночасно два пакета?
mephala, доброго дня. Клієнт може залишити кілька рахунків в старому Пакеті (вони будуть на старих тарифах до закінчення терміну дії картки). Але гривнева основна картка переходить в новий ПУ обов'язково.
Stargazer212 написав:Здравствуйте Уважаемый представитель банка! Вопрос по кэшью клубу: если я по собственному желанию заменю пакет с «Ультра» на «Вайт» - сохранится ли мой статус в кэшью клубе? (Касательно количества категорий»). Или опять придется начинать все с нуля, то есть со статуса «Новичок»? Спасибо.
Stargazer212 написав:Здравствуйте Уважаемый представитель банка! Вопрос по кэшью клубу: если я по собственному желанию заменю пакет с «Ультра» на «Вайт» - сохранится ли мой статус в кэшью клубе? (Касательно количества категорий»). Или опять придется начинать все с нуля, то есть со статуса «Новичок»? Спасибо.