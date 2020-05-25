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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8605860686078608

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:23

  mephala написав:виклали повні тарифи тому продовжимо:
Підняли смс інформування з 8 грн до 25 грн
Зменшили вартість зміни пін-коду в банкоматах з 5грн до 0грн.
ЗІ
питання до офпреду. поясніть пункти нових тарифів
5.5 - які саме операції підпадають під цей пункт
7 - раніше була конвертація а тепер обмін. які операції підпадають під коміс?

Ага, тот и первые "покращення" подъехали.
В вопросам по пунктам 5.5 и 7 тоже присоединюсь :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:31

Re: Альфа-Банк

WachtAmRhein написав:Это что же, Алла приобрела окончательный статус говнобанка?

Може смузісти 0 з комою загубили))
Чекаємо на відповідь офпреда.
Хоча у зв'язку з переходом СЕП на 23/7 таке "свинство" цілком можливе.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:36

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:5.5 - які саме операції підпадають під цей пункт

смотрю в тарифах комфорт/ультра этот пункт тоже есть. только 1,5% + 20 грн. А что под него подпадало не помню ((
Kalgan
 
Повідомлень: 334
З нами з: 02.01.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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  #<1 ... 8605860686078608
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