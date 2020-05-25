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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 тра, 2020 09:23
mephala написав:
виклали повні тарифи тому продовжимо:
Підняли смс інформування з 8 грн до 25 грн
Зменшили вартість зміни пін-коду в банкоматах з 5грн до 0грн.
ЗІ
питання до офпреду. поясніть пункти нових тарифів
5.5 - які саме операції підпадають під цей пункт
7 - раніше була конвертація а тепер обмін. які операції підпадають під коміс?
Ага, тот и первые "покращення" подъехали.
В вопросам по пунктам 5.5 и 7 тоже присоединюсь
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Додано: Вів 26 тра, 2020 09:31
WachtAmRhein написав:Это что же, Алла приобрела окончательный статус говнобанка?
Може смузісти 0 з комою загубили))
Чекаємо на відповідь офпреда.
Хоча у зв'язку з переходом СЕП на 23/7 таке "свинство" цілком можливе.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 09:36
mephala написав:
5.5 - які саме операції підпадають під цей пункт
смотрю в тарифах комфорт/ультра этот пункт тоже есть. только 1,5% + 20 грн. А что под него подпадало не помню ((
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