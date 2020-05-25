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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 тра, 2020 09:23
mephala написав:
виклали повні тарифи тому продовжимо:
Підняли смс інформування з 8 грн до 25 грн
Зменшили вартість зміни пін-коду в банкоматах з 5грн до 0грн.
ЗІ
питання до офпреду. поясніть пункти нових тарифів
5.5 - які саме операції підпадають під цей пункт
7 - раніше була конвертація а тепер обмін. які операції підпадають під коміс?
Ага, тот и первые "покращення" подъехали.
В вопросам по пунктам 5.5 и 7 тоже присоединюсь
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Kalgan
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Додано: Вів 26 тра, 2020 09:31
WachtAmRhein написав:Это что же, Алла приобрела окончательный статус говнобанка?
Може смузісти 0 з комою загубили))
Чекаємо на відповідь офпреда.
Хоча у зв'язку з переходом СЕП на 23/7 таке "свинство" цілком можливе.
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stryzhko
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Додано: Вів 26 тра, 2020 09:36
mephala написав:
5.5 - які саме операції підпадають під цей пункт
смотрю в тарифах комфорт/ультра этот пункт тоже есть. только 1,5% + 20 грн. А что под него подпадало не помню ((
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Kalgan
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Додано: Вів 26 тра, 2020 09:41
Kalgan написав:смотрю в тарифах комфорт/ультра этот пункт тоже есть. только 1,5% + 20 грн. А что под него подпадало не помню ((
Значить мова таки не про P2P і зраду можна відкладати.
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stryzhko
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Додано: Вів 26 тра, 2020 09:49
Ув. Alfa_Bank, вот на моей памяти это уже третье глобальное изменение карточных пакетов и каждый новый все более запутанней, количество примечаний и сносок увеличивается каждый раз - для чего вашему банку все время усложнять условия пользования услугами для клиента?
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Stringer
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Додано: Вів 26 тра, 2020 09:50
Пункт 5.5 - это когда вам надо отправить денег больше мабовских лимитов и вы вынуждены сделать это через отделение. Имхо
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curiousobro
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:24
Кочевник написав:Alfa_Bank
, що таке пункт "п.7 обмін" в тарифах по нових пакетах?
Доброго дня. Питання щодо п.5.5 та 7 уточнюю. Відпишусь.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:34
Stringer написав:
Ув. Alfa_Bank
, вот на моей памяти это уже третье глобальное изменение карточных пакетов и каждый новый все более запутанней, количество примечаний и сносок увеличивается каждый раз - для чего вашему банку все время усложнять условия пользования услугами для клиента?
краще хай буде куча зносок чим буде ситуація три пишем сім в умі.
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mephala
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:40
mephala, anikola13, Искатель, Кочевник, Kalgan, добрый день.
П.5.5 - это безналчиное списание со счета по платежному поручению.
П.7 - то же самое, что конвертация при расчете в разных валютах.
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