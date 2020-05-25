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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8606860786088609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:44

  Alfa_Bank написав:П.7 - то же самое, что конвертация при расчете в разных валютах.

Тобто вже не буде так, як зараз впакетних картках для місцевих валют, що не є доларом/євро/гривнею? Комісія у всіх випадках сплати/зняття готівки?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:48

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:П.7 - то же самое, что конвертация при расчете в разных валютах.

Тобто вже не буде так, як зараз впакетних картках для місцевих валют, що не є доларом/євро/гривнею? Комісія у всіх випадках сплати/зняття готівки?

Не зовсім зрозуміла питання. По конвертації нічого не міняється. Якщо валюта розрахунку відрізняється від валюти рахунку, є конвертація. Якщо валюти співпадають - ні.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:51

Alfa_Bank Ой, что-то я отстал от жизни, а всех переведят на новые пакеты?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:54

  omb написав:Alfa_Bank Ой, что-то я отстал от жизни, а всех переведят на новые пакеты?

По мере окончания старых.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:55

  omb написав:Alfa_Bank Ой, что-то я отстал от жизни, а всех переведят на новые пакеты?

Я так понял, что всех, но при перевыпуске карты.
Кто карты только получил, может использовать старый тариф до конца действия карт.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:55

  Alfa_Bank написав:mephala, anikola13, Искатель, Кочевник, Kalgan, добрый день.
П.5.5 - это безналчиное списание со счета по платежному поручению.
П.7 - то же самое, что конвертация при расчете в разных валютах.


хай тоді напишуть більш внятно це в тарифах.
а то коли їх читаєш - то капец повний.

наприклад по п.5.5 списати безготівково з рахунку без мобайлу або МАБу можна не тільки за допомогою платіжного доручення.
по п.7 обмін також це все що тільки можна. навіть просто обмін валют в мобайлу.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:56

Фантом А как определить срок действия старого?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:02

  Kalgan написав:
  omb написав:Alfa_Bank Ой, что-то я отстал от жизни, а всех переведят на новые пакеты?

Я так понял, что всех, но при перевыпуске карты.
Кто карты только получил, может использовать старый тариф до конца действия карт.
Если так, то норм :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:04

omb Я немножко не так выразился. При замене карт в пакете, пакет будет переходить в новый. Независимо от того, по утере вы меняете карту или по завершению срока действия.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:07

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:тобто карти поступово будуть переходити з старого пакета на новий по мірі закінчення їх строку дії?
і буде ситуація коли у клієнта діє одночасно два пакета?

mephala, доброго дня. Клієнт може залишити кілька рахунків в старому Пакеті (вони будуть на старих тарифах до закінчення терміну дії картки). Але гривнева основна картка переходить в новий ПУ обов'язково.


якщо в мене валютна картка закінчується раніше гривневої то валютну перевипустять автоматично на новий тариф?

як банк взнає на який тариф я хочу перевипуститися?
гривнева картка автоматично буде перевипущена на новий тариф так як валютна без гривневої не може бути в новому пакеті?
тобто в мене автоматично закриється старий пакет так як валютна закічиться по строку а гривнева піде прицепом?
mephala
 
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