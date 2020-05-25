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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 тра, 2020 10:44
Alfa_Bank написав:
П.7 - то же самое, что конвертация при расчете в разных валютах.
Тобто вже не буде так, як зараз впакетних картках для місцевих валют, що не є доларом/євро/гривнею? Комісія у всіх випадках сплати/зняття готівки?
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:48
Кочевник написав: Alfa_Bank написав:
П.7 - то же самое, что конвертация при расчете в разных валютах.
Тобто вже не буде так, як зараз впакетних картках для місцевих валют, що не є доларом/євро/гривнею? Комісія у всіх випадках сплати/зняття готівки?
Не зовсім зрозуміла питання. По конвертації нічого не міняється. Якщо валюта розрахунку відрізняється від валюти рахунку, є конвертація. Якщо валюти співпадають - ні.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:51
Alfa_Bank Ой, что-то я отстал от жизни, а всех переведят на новые пакеты?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:54
omb написав:Alfa_Bank
Ой, что-то я отстал от жизни, а всех переведят на новые пакеты?
По мере окончания старых.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:55
omb написав:Alfa_Bank
Ой, что-то я отстал от жизни, а всех переведят на новые пакеты?
Я так понял, что всех, но при перевыпуске карты.
Кто карты только получил, может использовать старый тариф до конца действия карт.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:55
Alfa_Bank написав:
mephala, anikola13, Искатель, Кочевник, Kalgan, добрый день.
П.5.5 - это безналчиное списание со счета по платежному поручению.
П.7 - то же самое, что конвертация при расчете в разных валютах.
хай тоді напишуть більш внятно це в тарифах.
а то коли їх читаєш - то капец повний.
наприклад по п.5.5 списати безготівково з рахунку без мобайлу або МАБу можна не тільки за допомогою платіжного доручення.
по п.7 обмін також це все що тільки можна. навіть просто обмін валют в мобайлу.
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mephala
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:56
Фантом А как определить срок действия старого?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:02
Kalgan написав: omb написав:Alfa_Bank
Ой, что-то я отстал от жизни, а всех переведят на новые пакеты?
Я так понял, что всех, но при перевыпуске карты.
Кто карты только получил, может использовать старый тариф до конца действия карт.
Если так, то норм
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:04
omb Я немножко не так выразился. При замене карт в пакете, пакет будет переходить в новый. Независимо от того, по утере вы меняете карту или по завершению срока действия.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:07
Alfa_Bank написав: mephala написав:
тобто карти поступово будуть переходити з старого пакета на новий по мірі закінчення їх строку дії?
і буде ситуація коли у клієнта діє одночасно два пакета?
mephala, доброго дня. Клієнт може залишити кілька рахунків в старому Пакеті (вони будуть на старих тарифах до закінчення терміну дії картки). Але гривнева основна картка переходить в новий ПУ обов'язково.
якщо в мене валютна картка закінчується раніше гривневої то валютну перевипустять автоматично на новий тариф по закінченню терміну дії?
як банк взнає на який тариф я хочу перевипуститися?
гривнева картка автоматично буде перевипущена на новий тариф так як валютна без гривневої не може бути в новому пакеті?
тобто в мене автоматично закриється старий пакет так як валютна закічиться по строку а гривнева піде прицепом?
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mephala
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