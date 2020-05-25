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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86098610861186128613>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:45

  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:Alfa_Bank, а что с пенсионерами и их пакетами? :?:

rollo, добрый день. https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... .05.20.pdf.

Добрый день.
И зачем теперь он нужен, этот пакет пенсионный?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:46

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

скажите, а как узнать свой "Позывной" в Альфа-Банке?

для пополнения карты Альфа-Банка в терминалах приват-банка приват спрашивает "Позывной" )))

Зображення

Зображення

IMPRINTER, добрый день. В наших реквизитах Позывного нет) Лучше бы спросить у Привата, что они имеют ввиду.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:48

  lel написав:А что будет с Комфортом ФГВФО ? В какой пакет перейдут?

lel, добрый день. White.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:50

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:Якщо вийде термін валютної, то гривнева теж буде перевипущена в новий Пакет. Комфорт, Ультра автоматично перевипускаються на White, Платинум Блек та Блек + на Black. По бажанню клієнта можна обрати будь-який інший з трьох Пакетів.


Есть предложение в пакет Graphite для бесплатности добавить "покупки
від 100 штук". Передайте пожалуйста разработчикам.

Будет сделано.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:54

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  lel написав:А что будет с Комфортом ФГВФО ? В какой пакет перейдут?

lel, добрый день. White.
На обычных условиях? А % на остаток? Бесплатно, без условий СМС?
Без платы за обслуживание, без условий?
Востаннє редагувалось lel в Вів 26 тра, 2020 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:06

  lel написав:
Alfa_Bank написав:
  lel написав:А что будет с Комфортом ФГВФО ? В какой пакет перейдут?

lel, добрый день. White.
На обычных условиях? А % на остаток? Бесплатно, без условий СМС?

На обычных условиях, переход бесплатный при перевыпуске.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:08

  lel написав:Без платы за обслуживание, без условий?

Все тарифы ПУ White будут действовать. Если не выполнены условия - будет плата за Пакет.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:09

Alfa_Bank
Здравствуйте. Могу ли я как-то дистанционно отказаться (расторгнуть договор) от заказанных ранее, но ещё не полученных Fast Card? В связи с последними изменениями, думаю отказаться от этих карт, так как я жадный и платить 25 грн в месяц, а не 10 грн, как было раньше, не хочу. Или нужно ехать в отделение получать и сразу закрывать?
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Востаннє редагувалось Striker в Вів 26 тра, 2020 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:13

  Striker написав:Alfa_Bank
Здравствуйте. Могу ли я как-то дистанционно отказаться (расторгнуть договор) от заказанных ранее, но ещё не полученных Fast Card? В связи с последними изменениями, думаю отказаться от этих карт, так как я жадный и платить 25 грн в месяц, а не 10 грн, как было раньше, не хочу. Или нужно ехать в отделение получать и сразу закрывать?

За фаст кард платить не надо, ни 10, ни 25
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:14

Stringer
Планировал оформить Comfort для быстрой покупки валюты без платы за овердрафт.
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Регистрируйся по ссылке:
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