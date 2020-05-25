Alfa_Bank написав:Якщо вийде термін валютної, то гривнева теж буде перевипущена в новий Пакет. Комфорт, Ультра автоматично перевипускаються на White, Платинум Блек та Блек + на Black. По бажанню клієнта можна обрати будь-який інший з трьох Пакетів.
Есть предложение в пакет Graphite для бесплатности добавить "покупки від 100 штук". Передайте пожалуйста разработчикам.
Alfa_Bank Здравствуйте. Могу ли я как-то дистанционно отказаться (расторгнуть договор) от заказанных ранее, но ещё не полученных Fast Card? В связи с последними изменениями, думаю отказаться от этих карт, так как я жадный и платить 25 грн в месяц, а не 10 грн, как было раньше, не хочу. Или нужно ехать в отделение получать и сразу закрывать? Планировал оформить Comfort для быстрой покупки валюты без платы за овердрафт.
Востаннє редагувалось Striker в Вів 26 тра, 2020 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д. Регистрируйся по ссылке:
Striker написав:Alfa_Bank Здравствуйте. Могу ли я как-то дистанционно отказаться (расторгнуть договор) от заказанных ранее, но ещё не полученных Fast Card? В связи с последними изменениями, думаю отказаться от этих карт, так как я жадный и платить 25 грн в месяц, а не 10 грн, как было раньше, не хочу. Или нужно ехать в отделение получать и сразу закрывать?